HOME SPORTS NETTING

Dejan/Fadia Evaluasi Hasil Debut di India Open 2025: Butuh Banyak Komunikasi

Bagas Abdiel , Jurnalis-Kamis, 16 Januari 2025 |00:10 WIB
Dejan/Fadia Evaluasi Hasil Debut di India Open 2025: Butuh Banyak Komunikasi
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti mencatat debut manis di India Open 2025 (Foto: PBSI)
A
A
A

NEW DELHI – Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti mencatat debut manis di India Open 2025 Super 750. Namun, keduanya mengaku tetap ada evaluasi dari penampilan tersebut.

Pasangan ganda campuran baru itu memenangi laga babak pertama melawan Mads Vestergaard/Christine Busch. Bermain di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Rabu 15 Januari 2025 siang WIB, Dejan/Fadia menang 21-12 dan 21-16. 

1. Belum Puas

Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)
Dejan Ferdinansyah/Siti Fadia Silva Ramadhanti beraksi di India Open 2025 (Foto: PBSI)

Sukses meraih kemenangan, pasangan anyar tersebut mengaku belum sepenuhnya puas. Sebab, sebagai pasangan yang baru diduetkan, mereka masih mencoba mencari chemistry yang pas. 

"Memang kami pasangan baru, jadi tadi coba fokus dulu ke diri sendiri untuk bisa bermain dengan game plannya yang sudah disiapkan. Sudah berjalan cukup baik tapi masih belum firm," ungkap Dejan dalam keterangan pers PBSI, Kamis (16/1/2025).

2. Banyak Komunikasi

Keduanya kompak mengaku harus lebih banyak menjalin komunikasi di dalam lapangan. Bahkan Fadia sendiri meminta kepada Dejan untuk lebih banyak berbicara mengingat selama ini dirinya fokus di ganda putri.

"Memang kami masih harus banyak berkomunikasi, Dejan harus lebih bawel saja untuk mengingatkan karena saya sudah lama sekali tidak bermain ganda campuran," jelas Fadia.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita Sport lainnya
