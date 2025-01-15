Hasil India Open 2025: Fajar/Rian Susah Payah Singkirkan Pasangan Malaysia

NEW DELHI – Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto harus bekerja keras menyingkirkan Lim Tze Jian/Wong Tien Ci dari babak pertama India Open 2025 Super 750. Mereka butuh tiga gim untuk menang 19-21, 21-10, dan 21-14, atas pasangan Malaysia tersebut.

Bermain di KD Jadhav Indoor Hall, New Delhi, Rabu (15/1/2025), Fajar/Rian langsung berupaya keras mencuri keunggulan di awal gim pertama. Akan tetapi, mereka mendapatkan perlawanan sengit dari duet Malaysia tersebut.

Upaya Fajar/Rian tidak berhenti. Mereka memainkan pola permainan cepat yang dikombinasikan dengan smash menyilang untuk mematikan pergerakan lawan.

Pada jeda interval gim pertama, Fajar/Rian berhasil unggul tipis atas Lim/Wong dengan skor 11-10. Setelah rehat, jual beli serangan kembali terjadi antara kedua ganda putra.

Namun, duet Malaysia yang bermain lebih efektif akhirnya sukses memenangkan pertandingan. Lim/Wong yang sempat tertinggal merebut kemenangan dengan skor 21-19 di gim pertama.

Berlanjut pada gim kedua, Fajar/Rian langsung tancap gas untuk membuat permainan wakil Malaysia sulit berkembang. Ganda putra ranking empat dunia itu unggul jauh atas Lim/Wong.

Pada jeda interval gim kedua, Fajar/Rian berhasil mengungguli Lim/Wong dengan skor telak 11-4. Usai rehat, duet Malaysia mencoba untuk memperkecil ketertinggalan.