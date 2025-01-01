Megawati Hangestri Dianugerahi Gelar Pemain Terbaik Putaran 3 Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025

MEGAWATI Hangestri Pertiwi dianugerahi gelar pemain terbaik putaran tiga Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Sebab, penampilannya bersama Daejeon JungKwanJang Red Sparks begitu moncer.

Kabar itu diungkap langsung oleh Federasi Bola Voli Korea Selatan (KOVO). Mereka menginformasikan kabar bahagia itu melalui unggahan di akun instagram resminya pada Rabu (1/1/2025).

Megawati Hangestri Pertiwi (Foto: Instagram/@kovopr_official)

“MVP (pemain terbaik) ronde ketiga, Mega,” tulis KOVO dalam akun instagramnya.

1. Catatkan 155 Poin

KOVO memberikan gelar pemain terbaik untuk Megawati di putaran ketiga bukan tanpa alasan. Pasalnya, pemain Timnas Voli Indonesia itu tampil sangat ciamik di putaran ketiga, dengan sukses mengemas 155 poin.

“Mencatat 155 poin, persentase serangan sukses 52,8 persen (peringkat 1), persentase serangan terbuka sukses 46,9 persen (peringkat 1), persentase serangan waktu sukses 75 persen (peringkat 1),” sambung KOVO.

2. Samai Rekor

Pencapaian yang membanggakan tentunya bagi Megawati. Terlebih, pemain kelahiran Jember itu juga sukses membawa Red Sparks menyamai rekor kemenangan beruntun tim yakni sebanyak delapan kali menang beruntun.