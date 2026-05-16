Agen Ceritakan Proses Megawati Hangestri Gabung Hyundai Hillstate Cukup Rumit

PROSES bergabungnya Megawati Hangestri dengan Hyundai Hillstate ternyata cukup rumit. Sang agen, Kim Sung-hoon, menceritakan klub pemilik tiga gelar juara Liga Korea Selatan itu sempat ragu.

Megawati resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (V-League 2026-2027) pada Senin 11 Mei. Ia akan mengisi slot pemain asing Asia di sana.

Hyundai tertarik menggunakan jasa Megawati berkat penampilannya selama dua musim di Red Sparks. Bahkan, pelatih Kang Sung-hyung, rela menyaksikan langsung penampilannya pada Grand Final Proliga 2026 di Yogyakarta.

1. MRI

Akan tetapi, Hyundai Hillstate tak langsung mengajukan kontrak kepada Megawati. Sebab, mereka khawatir dengan riwayat cedera lutut yang diderita pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu.

Kim mengaku proses bergabungnya Megatron cukup rumit. Ia harus mengirimkan salinan dokumen MRI guna meyakinkan Hyundai Hillstate, pemainnya bisa tampil maksimal sepanjang satu musim ke depan.

“Saya mengirimkan file MRI tersebut dan pihak Hyundai melakukan pembacaan medis,” kata Kim dalam kanal Youtube pribadinya Negawassup, dikutip Sabtu (16/5/2026).