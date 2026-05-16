Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Agen Ceritakan Proses Megawati Hangestri Gabung Hyundai Hillstate Cukup Rumit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |13:16 WIB
Agen Ceritakan Proses Megawati Hangestri Gabung Hyundai Hillstate Cukup Rumit
Agen menceritakan rumitnya proses Megawati Hangestri bergabung dengan Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)
A
A
A

PROSES bergabungnya Megawati Hangestri dengan Hyundai Hillstate ternyata cukup rumit. Sang agen, Kim Sung-hoon, menceritakan klub pemilik tiga gelar juara Liga Korea Selatan itu sempat ragu.

Megawati resmi diumumkan sebagai rekrutan anyar Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 (V-League 2026-2027) pada Senin 11 Mei. Ia akan mengisi slot pemain asing Asia di sana.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Hyundai tertarik menggunakan jasa Megawati berkat penampilannya selama dua musim di Red Sparks. Bahkan, pelatih Kang Sung-hyung, rela menyaksikan langsung penampilannya pada Grand Final Proliga 2026 di Yogyakarta.

1. MRI

Akan tetapi, Hyundai Hillstate tak langsung mengajukan kontrak kepada Megawati. Sebab, mereka khawatir dengan riwayat cedera lutut yang diderita pemain Timnas Voli Putri Indonesia itu.

Kim mengaku proses bergabungnya Megatron cukup rumit. Ia harus mengirimkan salinan dokumen MRI guna meyakinkan Hyundai Hillstate, pemainnya bisa tampil maksimal sepanjang satu musim ke depan.

“Saya mengirimkan file MRI tersebut dan pihak Hyundai melakukan pembacaan medis,” kata Kim dalam kanal Youtube pribadinya Negawassup, dikutip Sabtu (16/5/2026).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/43/3218598/megawati_hangestri_bersama_vanja_bukilic-KFlY_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik asal Serbia Vanja Bukilic, dari Tandem Jadi Lawan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/43/3218506/jakarta_garuda_jaya-P7FA_large.jpg
Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Garuda Jaya Terhenti di Perempatfinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/43/3218228/kapan_megawati_hangestri_debut_bareng_hyundai_hillstate_di_liga_voli_korea_selatan-jyug_large.jpg
Kapan Megawati Hangestri Debut Bareng Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/43/3218307/jakarta_bhayangkara_berhasil_menembus_semifinal_avc_mens_volleyball_champions_league_2026-YiFs_large.jpg
Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Bhayangkara Tembus Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3217991/simak_kisah_pevoli_supercantik_jordan_wilson_yang_merupakan_tandem_megawati_hangestri_di_hyundai_hillstate-1mpa_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Jordan Wilson, Tandem Baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate yang Mirip Jennie Blackpink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3217988/megawati_hangestri_pertiwi_bertekad_membawa_hyundai_hillstate_juara_liga_voli_korea_selatan_2026_2027-qrRm_large.jpg
Gabung Tim Kuat, Megawati Hangestri Bertekad Bawa Hyundai Hillstate Juara Liga Voli Korea 2026-2027!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement