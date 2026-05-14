Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Garuda Jaya Terhenti di Perempatfinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 14 Mei 2026 |22:37 WIB
Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Garuda Jaya Terhenti di Perempatfinal!
Jakarta Garuda Jaya di AVC Mens Volleyball Champions League 2026. (Foto: Instagram/avcvolley)
A
A
A

PONTIANAK – Langkah Jakarta Garuda Jaya dalam ajang AVC Mens Club Championship 2026 resmi terhenti setelah menyerah di tangan raksasa Iran, Foolad Sirjan Iranian. Bermain di hadapan publik sendiri, wakil Indonesia ini harus mengakui keunggulan lawan dengan skor telak 0-3 (14-25, 12-25, dan 12-25) dalam laga yang berlangsung di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (14/5/2026) malam WIB.

Sejak awal pertandingan, Jakarta Garuda Jaya kesulitan mengimbangi permainan lawan. Foolad Sirjan tampil disiplin dan agresif dalam membangun serangan.

Tim asal Iran tersebut langsung menekan lewat kombinasi serangan cepat dan blok rapat. Hasilnya, mereka merebut set pertama dengan kemenangan 25-14 dalam waktu 19 menit.

1. Foolad Sirjan Tampil Beringas

Memasuki set kedua, Jakarta Garuda Jaya mencoba bangkit untuk keluar dari tekanan. Namun pertahanan solid Foolad Sirjan membuat wakil Indonesia sulit mengembangkan permainan.

Foolad Sirjan kembali mendominasi jalannya pertandingan pada set kedua. Mereka menutup set tersebut dengan kemenangan meyakinkan 25-12 dalam durasi 18 menit.

Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/avcvolley)
Jakarta Garuda Jaya. (Foto: Instagram/avcvolley)

Pada set ketiga, Jakarta Garuda Jaya sempat memberikan perlawanan lebih ketat. Beberapa poin penting berhasil didapatkan, tetapi mereka tetap gagal membendung efektivitas serangan lawan.

Tim asal Iran itu akhirnya memastikan kemenangan lewat skor 25-12 pada set ketiga. Pertandingan pun berakhir dalam waktu 58 menit dengan dominasi penuh Foolad Sirjan.

Kekalahan tersebut membuat langkah Jakarta Garuda Jaya terhenti di AVC Men's Club Championship 2026. Mereka dipastikan gagal melaju ke babak semifinal turnamen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/43/3218228/kapan_megawati_hangestri_debut_bareng_hyundai_hillstate_di_liga_voli_korea_selatan-jyug_large.jpg
Kapan Megawati Hangestri Debut Bareng Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/43/3218307/jakarta_bhayangkara_berhasil_menembus_semifinal_avc_mens_volleyball_champions_league_2026-YiFs_large.jpg
Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Bhayangkara Tembus Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3217991/simak_kisah_pevoli_supercantik_jordan_wilson_yang_merupakan_tandem_megawati_hangestri_di_hyundai_hillstate-1mpa_large.jpg
Kisah Pevoli Supercantik Jordan Wilson, Tandem Baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate yang Mirip Jennie Blackpink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3217988/megawati_hangestri_pertiwi_bertekad_membawa_hyundai_hillstate_juara_liga_voli_korea_selatan_2026_2027-qrRm_large.jpg
Gabung Tim Kuat, Megawati Hangestri Bertekad Bawa Hyundai Hillstate Juara Liga Voli Korea 2026-2027!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/43/3218058/simak_adu_gaji_pevoli_cantik_megawati_hangestri_di_klub_hyundai_hillstate_dengan_red_sparks-uD4N_large.jpg
Adu Gaji Pevoli Cantik Megawati Hangestri di Klub Hyundai Hillstate dengan Red Sparks, bak Bumi dan Langit?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/43/3217722/simak_kisah_asmara_beda_negara_antara_penerjemah_pelatih_voli_cantik_mcentee_catherine_dengan_alfin_daniel-M31e_large.jpg
Kisah Asmara Beda Negara, Penerjemah Pelatih Voli Cantik Korsel McEntee Catherine dengan Pevoli Indonesia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement