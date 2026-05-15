Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Breaking News: Gregoria Mariska Mundur dari Pelatnas PBSI!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |11:22 WIB
Breaking News: Gregoria Mariska Mundur dari Pelatnas PBSI!
Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI. Federasi pun menerima hal tersebut dan berusaha menghormati sang atlet.

Keputusan itu diambil Gregoria setelah melalui komunikasi dan pembicaraan bersama Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian dan kepala pelatih tunggal putri utama Pelatnas PBSI Imam Tohari. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih.

1. Apresiasi

Gregoria Mariska Tunjung. (PBSI)

Eng Hian mengatakan PBSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan perjuangan Gregoria selama membela Merah Putih di berbagai ajang internasional. Federasi turut mendoakan agar Jordi dapat segera pulih sepenuhnya dan terus meraih kesuksesan di masa mendatang.

“Gregoria adalah atlet yang telah memberikan banyak kontribusi dan kebanggaan untuk Indonesia,” kata Eng dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2026).

“Kami menghormati keputusan yang diambil dan berharap yang terbaik untuk kesehatan serta masa depannya,” imbuh Koh Didi –sapaan akrabnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/40/3210415/leo_rolly_dan_daniel_marthin_comeback_di_nomor_ganda_putra_humas_pp_pbsi-rsGT_large.jpg
Prestasi Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang Kembali Dipasangkan PBSI di Nomor Ganda Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/40/3210204/berikut_lima_pebulu_tangkis_supercantik_indonesia_yang_tinggalkan_pelatnas_pbsi_di_usia_muda-zbLQ_large.jpg
5 Pebulu Tangkis Supercantik Indonesia yang Tinggalkan Pelatnas PBSI di Usia Muda, Nomor 1 Dipinang Juara All England
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/40/3202891/pbsi_umumkan_daftar_atlet_pelatnas_untuk_2026_yang_total_berjumlah_74_orang-6b0X_large.jpeg
PBSI Umumkan Daftar Atlet Pelatnas Cipayung 2026, Total 74 Orang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/40/3202249/berikut_tiga_atlet_bulu_tangkis_dunia_yang_pernah_magang_di_pelatnas_pbsi-ogiX_large.jpg
3 Atlet Bulu Tangkis Dunia yang Pernah Magang di Pelatnas PBSI, Nomor 1 Peraih Medali Emas Olimpiade!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198495/daniel_marthin-ITH3_large.jpg
PBSI Ungkap Kondisi Terkini Daniel Marthin Usai Cedera Panjang, Sudah Siapkan Partner Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/40/3198435/pbsi_menggelar_seleksi_nasional_2026_berhadiah_tiket_ke_pelatnas_cipayung-4P70_large.jpeg
PBSI Gelar Seleksi Nasional 2026, Atlet-Atlet U-19 Berebut Tiket ke Pelatnas Cipayung
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement