Breaking News: Gregoria Mariska Mundur dari Pelatnas PBSI!

JAKARTA – Gregoria Mariska Tunjung memutuskan mundur dari Pelatnas PBSI. Federasi pun menerima hal tersebut dan berusaha menghormati sang atlet.

Keputusan itu diambil Gregoria setelah melalui komunikasi dan pembicaraan bersama Kabid Binpres PP PBSI Eng Hian dan kepala pelatih tunggal putri utama Pelatnas PBSI Imam Tohari. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus dan pelatih.

1. Apresiasi

Eng Hian mengatakan PBSI menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan perjuangan Gregoria selama membela Merah Putih di berbagai ajang internasional. Federasi turut mendoakan agar Jordi dapat segera pulih sepenuhnya dan terus meraih kesuksesan di masa mendatang.

“Gregoria adalah atlet yang telah memberikan banyak kontribusi dan kebanggaan untuk Indonesia,” kata Eng dalam keterangan resminya, Jumat (15/5/2026).

“Kami menghormati keputusan yang diambil dan berharap yang terbaik untuk kesehatan serta masa depannya,” imbuh Koh Didi –sapaan akrabnya.