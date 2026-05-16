Kisah Pevoli Supercantik asal Serbia Vanja Bukilic, dari Tandem Jadi Lawan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea

KISAH pevoli supercantik asal Serbia, Vanja Bukilic yang kini menjadi rival pevoli Indonesia, Megawati Hangestri menarik untuk dibahas. Pasalnya kedua pemain yang dulunya berteman dan satu tim di Red Sparks, kini harus berpisah hingga menjadi lawan di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027.

Ya, Liga Voli Korea (V-League) musim 2026-2027 dipastikan akan berlangsung jauh lebih panas. Salah satu sorotan utama tertuju pada perubahan status hubungan antara dua bintang besar, Vanja Bukilic dan Megawati Hangestri Pertiwi.

Setelah sempat membentuk kombinasi lini serang yang mematikan, kedua pevoli ini kini harus rela pecah kongsi dan saling berhadapan sebagai musuh di atas lapangan. Kepastian ini didapat setelah operator liga voli Korea merilis daftar pemain asing untuk musim depan.

Kembalinya Megawati ke Negeri Ginseng langsung menyedot perhatian besar publik bola voli Asia. Namun, alih-alih berseragam Daejeon JungKwanJang Red Sparks, klub yang dibelanya sejak 2023-2024, atlet asal Jember, Jawa Timur, tersebut memutuskan untuk membuka lembaran baru bersama tim juara bertahan, Suwon Hyundai E&C Hillstate.

1. Pecahnya Duet Maut

Keputusan Megawati menyeberang ke Hyundai Hillstate otomatis mengakhiri masa indahnya bersama Vanja Bukilic. Padahal pada musim 2024-2025 lalu, chemistry yang terbangun antara Bukilic dan pemain berjuluk Megatron tersebut sangat luar biasa.

Megawati Hangestri resmi gabung Hyundai Hillstate (Foto: Instagram/@hdecvolleyballteam)

Duet maut non-Korea milik Red Sparks ini bahkan sukses membawa klub mereka melaju hingga ke babak final playoff V-League. Ketika Megawati memilih pelabuhan baru, Bukilic justru mengambil langkah sebaliknya.

Pevoli andalan Serbia ini memilih untuk tetap bertahan dan setia mengenakan kostum Red Sparks untuk musim depan. Kondisi ini sejatinya memutar kembali memori musim 2023-2024, di mana keduanya juga sempat menjadi rival saat Bukilic masih memperkuat Gimcheon Korea Expressway Hi-Pass dan Megawati baru memulai debutnya di Red Sparks.