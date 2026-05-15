Hasil Latihan Bebas 1 Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Gagal Tembus 10 Besar

MONTMELO – Rangkaian seri keenam Moto3 2026 di Sirkuit Catalunya, Barcelona, resmi bergulir pada Jumat, 15 Mei 2026. Perhatian pencinta balap Tanah Air tertuju pada rider muda potensial Indonesia, Veda Ega Pratama.

Dalam kondisi cuaca berawan namun lintasan tetap kering, pembalap berusia 17 tahun asal Gunungkidul, Yogyakarta ini harus puas menyudahi sesi Free Practice 1 (FP1) dengan tertahan di urutan ke-23.

Hasil sesi pembuka ini terbilang kontras dengan status mentereng yang disandang Veda Ega menjelang balapan akhir pekan ini. Datang ke Catalunya, Veda memegang rapor luar biasa sebagai pemimpin klasemen sementara Rookie of the Year Moto3 2026.

Veda Ega menduduki peringkat kelima di klasemen umum dengan koleksi 50 poin, hanya terpaut tipis dari barisan tiga besar dunia.

1. Sempat Tembus 10 Besar

Veda Ega sebenarnya mengawali jalannya latihan bebas dengan cukup menjanjikan. Pada putaran pembuka, ia mencatatkan waktu 1 menit 54,946 detik.

Tak butuh waktu lama, pembalap kebanggaan Indonesia ini langsung mempertajam torehannya menjadi 1 menit 52,334 detik yang sempat mengantarkannya merangsek ke deretan 10 besar pembalap tercepat.

Veda Ega Pratama. (Foto: Instagram/veda_54)

Namun, ketatnya persaingan kelas Moto3 membuat posisi Veda perlahan melorot seiring pembalap lain yang mulai menaikkan ritme dan kecepatan mereka. Menjelang akhir FP1, Veda sempat masuk ke pit untuk mengevaluasi setelan motor demi menyongsong sesi Practice berikutnya yang menentukan tiket langsung ke kualifikasi kedua (Q2).

Kembali ke lintasan, upaya terakhir Veda berhasil memangkas catatan waktunya menjadi 1 menit 50,142 detik. Kendati membaik, torehan tersebut belum cukup mendongkrak posisinya sehingga ia tetap tertahan di tangga ke-23 saat bendera finis dikibarkan.