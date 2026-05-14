Kapan Megawati Hangestri Debut Bareng Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan?

Kapan Megawati Hangestri debut bareng Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan? (Foto: Instagram/@megawatihangestrip)

KAPAN Megawati Hangestri debut bareng Hyundai Hillstate di Liga Voli Korea Selatan 2026-2027? Pencinta voli tanah air tentu sudah tidak sabar menyaksikan kiprah Megatron di Negeri Ginseng.

Megawati resmi bergabung dengan Hyundai Hillstate untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027. Klub berkostum kuning itu mengumumkan rekrutan anyarnya pada Senin 11 Mei 2026 siang WIB.

1. Kali Kedua di Korea

Ini adalah kali kedua Megawati berkarier di Korea Selatan. Pemain asal Jember itu pernah memperkuat Daejeon JungKwanJang Red Sparks pada 2023-2025.

Kiprah Megawati bersama Red Sparks mencuri perhatian tidak hanya di tanah air tapi juga Korea Selatan. Betapa tidak, ia langsung jadi andalan tim asal Daejeon itu dalam dua musim.

Ribuan poin sukses disumbang Megawati untuk mengantar Red Sparks ke babak playoff 2023-2024 dan meraih runner up pada musim 2024-2025. Histori itu membuat Hyundai Hillstate tertarik merekrutnya.

Bahkan, pelatih Kang Sung-hyung, rela menyaksikan langsung penampilan Megawati pada Grand Final Proliga 2026 di Yogyakarta. Ia yakin eksplosivitas sang pemain dapat membantu timnya kembali ke takhta tertinggi musim ini.