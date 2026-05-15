Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Absen, Jorge Martin Menggila di Latihan Bebas Seri Catalunya?

MONTMELO – Jadwal MotoGP 2026 hari ini, Jumat (15/5/2026) sore hingga malam WIB, sudah diketahui. Tanpa kehadiran Marc Marquez, akankah Jorge Martin menggila?

MotoGP 2026 telah memasuki seri keenam. Balapan bertajuk MotoGP Catalunya 2026 itu dihelat di Sirkuit Barcelona-Catalunya, Montmelo, Spanyol, 15-17 Mei.

1. Marc Marquez Absen

Marquez dipastikan absen pada balapan kali ini. Pembalap tim Ducati Lenovo itu mengalami cedera baru, yakni patah pada tulang metatarsal di kaki kanannya, usai Sprint Race MotoGP Prancis 2026.

Gara-gara cedera itu, Marquez mempercepat jadwal operasi bedah yang seharusnya dilakukan untuk bahu kanannya usai MotoGP Catalunya 2026. Alhasil, ia akan absen di balapan kandangnya ini.

2. Lebih Seru

Ketiadaan Marquez membuat pekan balapan MotoGP Catalunya 2026 diprediksi jadi lebih seru. Jorge Martin yang mencatatkan kemenangan di Sprint Race dan balapan utama MotoGP Prancis 2026, dijagokan menggila lagi.

Tapi, Martin akan mendapat perlawanan sengit dari rekan setimnya Marco Bezzecchi. Duo Aprilia Racing itu memang tengah panas lantaran motor RS-GP mulai menunjukkan kelasnya di hadapan para pesaing.