Hasil Latihan Bebas 1 MotoGP Catalunya 2026: Kejutan Menit Akhir, Alex Marquez Rebut Posisi Tercepat dari Jorge Martin

MONTMELO – Sesi latihan bebas pertama (FP1) MotoGP Catalunya 2026 berhasil dikuasai oleh pembalap Gresini Racing, Alex Marquez. Melalui aksi impresif di detik-detik terakhir, pembalap berkebangsaan Spanyol tersebut sukses mengamankan posisi teratas setelah membukukan catatan waktu terbaik 1 menit 39,950 detik.

Sesi tersebut berlangsung di Sirkuit Catalunya, Montmelo, Spanyol, pada Jumat (15/5/2026) sore WIB. MotoGP Catalunya 2026 merupakan seri keenam balapan dunia pada musim ini.

Jalannya Sesi Latihan Bebas 1

Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin langsung memimpin sesi FP1 dengan catatan waktu tercepat sementara. Dia mencatatkan waktu 1 menit 40,480 detik.

Pembalap asal Spanyol tersebut terus memperbarui catatan waktunya untuk tetap berada di posisi tercepat. Saat itu catatan waktunya menyentuh 1 menit 40,299 detik.

Jorge Martin tidak dapat melanjutkan sesi FP1 karena terjatuh di tikungan ke-12. Itu terjadi saat sesi memasuki menit ke-12 jalannya sesi.

Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio menempati posisi kedua. Dia mencatatkan waktu 1 menit 40,311 detik.

Menjelang akhir sesi, Jorge Martin masih menempati perolehan waktu tercepat. Para pembalap pun berusaha menggeser posisi pembalap tersebut.