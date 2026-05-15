5 Atlet Voli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan, Nomor 1 Main di Luar Negeri

ADA 5 atlet voli Indonesia yang cantiknya kebangetan yang menarik untuk dibahas. Ya, berbicara voli Tanah Air tidak hanya menyuguhkan persaingan teknik yang sengit di atas lapangan, tetapi juga memunculkan sosok-sosok atlet yang memiliki pesona luar biasa. Tak sekadar mengandalkan paras menawan, para srikandi ini membuktikan kualitas mereka dengan torehan prestasi gemilang di kompetisi kasta tertinggi, Proliga.

Sejatinya semua atlet voli putri Indonesia cantik semua. Namun, untuk saat ini mari membahas 5 atlet voli putri Indonesia yang kecantikannya sukses mencuri perhatian para penggemar.

Berikut 5 Atlet Voli Indonesia yang Cantiknya Kebangetan:

1. Megawati Hangestri Pertiwi (Hyundai Hillstate)

Inilah bintang utama voli Indonesia saat ini. Setelah sukses membawa Jakarta Pertamina Enduro naik ke podium juara Proliga 2026, pemain yang dijuluki Megatron ini langsung dipinang oleh raksasa Korea Selatan, Hyundai Hillstate.

Ini menjadi musim ketiga Megawati berkarier di Negeri Ginseng setelah dua musim sebelumnya tampil fenomenal bersama Red Sparks. Kemampuannya yang di atas rata-rata menjadikannya salah satu pemain abroad paling sukses yang dimiliki Indonesia.

2. Shella Bernadetha (Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia)

Pevoli asal Jawa Barat ini bisa dibilang sebagai jimat keberuntungan bagi tim yang dibelanya. Shella tercatat sebagai langganan juara dengan koleksi tiga trofi Proliga pada tahun 2017, 2022, dan 2023.

Pada musim Proliga 2026, atlet yang dikenal modis ini menjadi pilar utama bagi tim Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia dalam menjaga pertahanan di depan net.

3. Fiola Marsya Azzahra (Jakarta Pertamina Enduro)

Lahir di Pati pada 20 Desember 2006, Fiola adalah definisi daun muda yang tengah bersinar terang. Di usianya yang baru menginjak 19 tahun, ia sudah mencicipi gelar juara Proliga 2026 bersama Jakarta Pertamina Enduro.