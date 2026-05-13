Hasil AVC Mens Volleyball Champions League 2026: Jakarta Bhayangkara Tembus Semifinal!

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |20:21 WIB
Jakarta Bhayangkara berhasil menembus semifinal AVC Mens Volleyball Champions League 2026 (Foto: Instagram/@bhayangkaravolley)
PONTIANAK – Jakarta Bhayangkara berhasil menembus semifinal AVC Men’s Volleyball Champions League 2026 usai mengalahkan Zhaiyk VC dengan skor 3-1 (25-20, 25-27, 25-19, dan 25-21). Pertandingan itu berlangsung di GOR Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (13/5/2026).

Kemenangan ini membawa Bhayangkara Presisi melangkah ke empat besar turnamen. Mereka kini tinggal menunggu pemenang laga Al Rayyan dari Qatar melawan Hyundai Skywalkers asal Korea Selatan.

Jakarta Bhayangkara Presisi. (Foto: Instagram/bhayangkaravolley)

Pertandingan Al Rayyan versus Hyundai Skywalkers dijadwalkan berlangsung pada Rabu malam pukul 19.00 WIB. Pemenang laga tersebut akan menjadi lawan Bhayangkara Presisi di semifinal.

Sementara itu, kekalahan dari Bhayangkara Presisi membuat Zhaiyk VC harus menghentikan langkahnya di AVC Champions League 2026 Putra. Turnamen musim ini memang menggunakan format gugur sejak ronde pertama.

Jalannya Pertandingan

Bhayangkara Presisi tampil dengan kekuatan terbaik saat menghadapi wakil Kazakhstan tersebut. Noumori Keita, Rok Mozic, dan Robertlandy Simon langsung dipercaya tampil sejak awal pertandingan.

Pada set pertama, pertandingan berjalan ketat sejak poin awal. Kedua tim saling bergantian memimpin hingga skor sempat imbang 10-10.

Setelah itu, Bhayangkara Presisi mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Penampilan apik Noumori Keita di akhir set membuat Bhayangkara Presisi menang 25-20 dan unggul 1-0.

Memasuki set kedua, Zhaiyk VC tampil lebih agresif dan sempat memimpin 9-4. Bhayangkara Presisi sebenarnya mampu memangkas jarak menjadi 15-17, tetapi kembali tertinggal 18-23.

Bhayangkara Presisi kemudian bangkit lewat performa impresif Noumori Keita. Mereka bahkan sempat membalikkan keadaan menjadi unggul 25-24 sebelum akhirnya kalah 25-27 akibat error yang dilakukan Rok Mozic.

 

