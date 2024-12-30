Akui Red Sparks Berbahaya, Setter IBK Altos Pastikan Timnya Bakal Benar-Benar Waspadai Permainan Megawati Hangestri Cs

DAEJEON - Pemain IBK Alots, Chen Shin-tong memastikan pasukannya akan mewaspadai Red Sparks saat kedua tim berjumpa di laga lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Pasalnya Chen mengakui Red Sparks yang diperkuat pevoli asal Indonesia, Megawati Hangestri itu sangatlah berbahaya,

Pertandingan IBK Alots vs Red Sparks ajan akan berlangsung di Daejeon Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan pada Selasa 31 Desember 2024 mendatang.

1. Pertandingan Krusial untuk Tiket Playoff

Laga tersebut akan menjadi krusial bagi kedua tim yang sedang berburu tiket play-off. Diketahui, IBK Altos dan Red Sparks sama-sama mengoleksi total 31 poin dari 17 pertandingan yang dijalani.

Walau begitu, Red Sparks lebih unggul secara peringkat atas IBK Altos. Megawati Hangestri dan kolega saat ini menempati posisi ketiga, yang merupakan tempat untuk mendapatkan tiket play-off.

Megawati Hangestri Ig/red__sparks

Secara catatan pertandingan, kedua tim sama-sama sedang berada dalam tren positif. IBK Altos diketahui sukses memenangkan tiga pertandingan terakhir, sementata Red Sparks belum kalah dalam tujuh laga sebelumnya.

2. Cheng Shin-tong Adalan IBK Altos

Menilai kekuatan lawan, Chen memuji Red Sparks yang tampil luar biasa. Setter asal China itu mengatakan, timnya harus waspada terhadap kekuatan Megawati Hangestri dan kolega.