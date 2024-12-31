Hasil Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025: Megawati Hangestri Bantu Red Sparks Libas IBK Altos

DAEJEON – Megawati Hangestri Pertiwi bersinar kala Daejeon JungKwanJang Red Sparks melibas IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Putri Korea Selatan 2024-2025. Bintang Timnas Voli Putri Indonesia itu mencatatkan poin terbanyak dalam pertandingan kali ini.

Duel itu berlangsung di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan pada Selasa (31/12/2024) sore WIB. Red Sparks yang tampil dominan berhasil mengunci kemenangan atas IBK Altos 3-0 (25-18, 25-14, 25-21).

Megawati Hangestri Pertiwi beraksi bersama Red Sparks (Foto: Instagram/@red__sparks)

1. Langsung Pimpin Pertandingan

Pada awal set pertama, Red Sparks langsung memimpin pertandingan dengan permainan cepat dan pukulan spike yang efektif. Megawati Hangestri dan Vanja Bukilic masih menjadi kunci utama permainan tim berjuluk Red Force itu.

Situasi ini terus berlanjut hingga akhir set pertama. Memasuki set kedua, IBK Altos mencoba memperlihatkan perlawanan serius. Namun, barisan pertahanan Red Sparks berhasil merespons serangan lawan dengan baik.

Alhasil, set kedua kembali menjadi milik tim besutan Ko Hee-jin tersebut. Pada set ketiga, Red Sparks kembali mengontrol permainan meskipun IBK Altos mencoba terus mengejar. Hasilnya positif, Red Force mengunci tiga set dengan kemenangan tanpa balas.