Kisah Pevoli Supercantik Jordan Wilson, Tandem Baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate yang Mirip Jennie Blackpink

KISAH pevoli supercantik Jordan Wilson, tandem baru Megawati Hangestri di Hyundai Hillstate yang mirip Jennie Blackpink menarik untuk diulas. Ia disebut-sebut bakal jadi aset berharga.

Hyundai Hillstate langsung mengumumkan dua nama pemain asing anyar untuk Liga Voli Korea Selatan 2026-2027 pada Senin 11 Mei. Mereka adalah Megawati di posisi opposite hitter dan Wilson di posisi outside hitter.

Megawati bukanlah sosok asing buat publik voli Korea Selatan. Pemain berjuluk Megatron itu sempat tampil bagus bersama Red Sparks pada 2023-2025 hingga membawa timnya bersaing di jalur juara.

1. Jordan Wilson

Sementara, Wilson merupakan nama yang relatif baru. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat (AS) itu baru berusia 23 tahun. Tapi, ia disebut sebagai pemain bertalenta.

Berdasarkan data dari University of Arizona Athletics, Wilson memiliki spike keras serta kemampuan menyerang dari back row yang menjadi salah satu senjata utamanya. Posturnya juga cukup menunjang dengan 182 cm.

Tak hanya skill, ternyata wajah cantik Wilson juga mencuri perhatian publik Korea Selatan. Bahkan, ia disebut-sebut mirip dengan Jennie yang merupakan personel BLACKPINK.

"Itu mungkin agak berlebihan, tapi saya bersyukur jika orang-orang melihat saya secara positif,” aku Wilson dalam sebuah wawancara.