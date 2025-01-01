Pembalap Timnya Valentino Rossi Bertekad Ganggu Marc Marquez di MotoGP 2025, Mau Balas Dendam?

FABIO Di Giannantonio bertekad mengganggu Marc Marquez di MotoGP 2025. Bukan balas dendam karena kehilangan kursi di tim Gresini Racing, ia merasa punya kesempatan langka.

Di Giannantonio akan membela tim Pertamina Enduro VR46 Racing Team untuk musim kedua. Pria asal Italia itu terpaksa hengkang pada MotoGP 2024 dari Gresini karena kursinya diambil Marquez!

Marc Marquez bersiap mengikuti Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

1. Kesempatan Langka

Kini, Di Giannantonio merasa punya kesempatan langka pada MotoGP 2025. Bukan untuk balas dendam, pria asal Roma itu ingin menggeber motor Ducati Desmosedici GP25 dengan sebaik-baiknya.

Sebab, tim milik Valentino Rossi itu kini berstatus sebagai satelit resmi Ducati seiring hengkangnya Pramac Racing ke Yamaha. Di Giannantonio akan mengendarai motor yang sama dengan Marquez!

“Ini kesempatan yang indah. Musim ini dengan GP25 akan jadi kesempatan yang indah untuk menjadi pembalap yang lebih baik,” kata Di Giannantonio, melansir dari Crash, Rabu (1/1/2025).

2. Tanggung Jawab

Pria berusia 26 tahun itu merasa mengendarai GP25 adalah sebuah tanggung jawab tersendiri yakni harus memenangi balapan. Untuk itu, ia akan mengganggu Marquez serta Francesco Bagnaia.