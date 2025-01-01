Gara-Gara Marc Marquez, Gresini Ducati Hadapi MotoGP 2025 dengan Masalah Baru

KEPERGIAN Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati ternyata membawa kabar buruk untuk Gresini Racing. Pasalnya tim satelit Ducati itu mengalami masalah finansial jelang MotoGP 2025 karena tidak adanya Marquez lagi.

Seperti yang diketahui, Gresini mendapatkan sorotan selama MotoGP 2024 karena sukses mendatangkan Marquez dari Repsol Honda. Otomatis, banyak sponsor yang masuk dan membantu finansial tim satelit Ducati tersebut.

1. Marquez Bawa Keberkahasan untuk Gresini Ducati

Nama besar Marquez awalnya membawa berkah secara finansial untuk Gresini Ducati. Laporan Corsedimoto menyebut, Marquez bahkan tak perlu menyertakan kesepakatan untuk mengundang sponsor.

"Perpaduan antara kemenangan dan ketenarannya telah menghasilkan daya tarik tertentu bagi mitra komersial, meskipun hal itu belum diterjemahkan ke dalam kesepakatan sponsor besar," bunyi laporan dari Corsedimoto, dikutip pada Rabu (1/1/2025).

2. Perginya Marquez Justru Buat Gresini Kesulitan Dapat Sponsor

Kendati demikian, seiring kepergian Marquez, sponsor juga ikut pergi dari Gresini Ducati. Sepeninggalan Marquez, Gresini Ducati dilaporkan mengalami kesulitan finansial, terutama dalam mendapatkan sponsor besar. Beberapa mitra belum mendatangi Gresini Ducati.

"Sponsor baru di Asia baru-baru ini ditambahkan, Velg Rossi, yang mengkhususkan diri pada aksesoris sepeda motor, namun hal ini saja tidak menjamin soliditas finansial bagi tim satelit,” sambung laporan dari Corsedimoto.