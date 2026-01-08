Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Segini Kisaran Gaji Pevoli Supercantik Yolla Yuliana di Jakarta Livin Mandiri Jelang Proliga 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |21:05 WIB
Segini Kisaran Gaji Pevoli Supercantik Yolla Yuliana di Jakarta Livin Mandiri Jelang Proliga 2026
Yolla Yuliana kala berlaga. (Foto: Instagram/@yollayuliana1515)
A
A
A

KISARAN gaji pevoli supercantik Yolla Yuliana di Jakarta Livin Mandiri menarik diulas. Sebab, ajang Proliga 2026 segera bergulir.

Yolla memang memutuskan gabung Jakarta Livin Mandiri usai sebelumnya membela Jakarta Popsivo Polwan di Proliga 2025. Di tim itu, dia bahkan ditapuk sebagai kapten.

4 Atlet yang Ternyata Pernah Kepincut dengan Pevoli Supercantik Yolla Yuliana, Nomor 1 Pebulu Tangkis Tanah Air!

1. Pindah Tim

Perpindahan tim memang kerap dilakukan para pevoli cantik Tanah Air jelang bergulirnya musim baru Proliga. Salah satunya dilakukan oleh Yolla Yuliana.

Sebelumnya, dia sudah malang-melintang membela tim-tim top Tanah Air. Yolla pernah memperkuat Bogor Prayoga Unitas, Jakarta Elektrik PLN, Jakarta BNI 46, Bandung BJB Tandamata, Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Jakarta Pertamina Fastron, hingga teranyar Jakarta Popsivo Polwan.

Tak hanya tim di Tanah Air, Yolla juga bahkan pernah merasakan berkarier di luar negeri. Pemain berposisi outside hitter itu mmebela klub Jepang, Tokyo Sunbeams, pada 2024.

 

Halaman:
1 2
