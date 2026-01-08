Hasil Proliga 2026: Popsivo Polwan Tampil Dominan, Libas Medan Falcons 3-0 di Laga Pembuka

PONTIANAK – Jakarta Popsivo Polwan mengawali langkah mereka di Proliga 2026 dengan hasil gemilang setelah membungkam Medan Falcons. Bertanding di GOR Terpadu Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat pada Kamis (8/1/2026) sore WIB, Arsela Nuari dan kolega sukses mengunci kemenangan telak tiga set langsung dengan skor akhir 3-0 (25-20, 25-19, dan 25-14).

Jalannya Pertandingan

Kedua tim bermain sengit sejak awal dengan saling kejar-kejaran angka. Popsivo Polwan perlahan berhasil keluar dari tekanan dan memimpin 10-7 atas Medan Falcons.

Tim polesan Darko Dobreskov itu terus memperlebar keunggulannya hingga 18-14. Medan Falcons mencoba untuk mengejar ketertinggalan. Namun upaya mereka belum berbuah manis karena takluk dari Popsivo Polwan di set pertama dengan skor 20-25.

Pada set kedua, Medan Falcons tampil lebih agresif. Variasi serangan Rani Setiawati cs cukup efektif hingga sukses ungguli Popsivo Polwan dengan skor 16-14. Namun setelah itu, konsentrasi mereka tampak buyar.

Jakarta Popsivo Polwan. (Foto: Instagram/popsivopolwan)

Popsivo Polwan perlahan mampu bangkit. Tim asal Jakarta itu berhasil membalikkan keadaan menjadi unggul 19-18. Lebih dari itu, Arsela Nuari dan kawan-kawan sukses merebut set kedua dengan kemenangan 25-19 atas Medan Falcons.