ADA 5 pevoli berparas supercantik di Jakarta Livin Mandiri yang turun di Proliga 2026 yang menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui, Jakarta Livin Mandiri (JLM) tampil sebagai salah satu magnet utama dalam gelaran Proliga 2026.

Bukan hanya karena statusnya sebagai tim penantang gelar yang ambisius, tetapi juga karena komposisi skuadnya yang dihuni oleh deretan pemain bertalenta dengan paras menawan.

Kehadiran bintang lokal hingga pemain kelas dunia menjadikan tim ini sebagai salah satu yang paling dinantikan aksinya di lapangan voli Tanah Air.

Berikut 5 Pevoli Berparas Supercantik di Jakarta Livin Mandiri yang Turun di Proliga 2026:

1. Yolla Yuliana (Middle Blocker)

Yolla Yuliana

Posisi pertama tentu ditempati oleh sang kapten, Yolla Yuliana. Setelah membela Jakarta Popsivo Polwan di musim sebelumnya, pevoli senior ini resmi memimpin skuad JLM.

Pemain yang pernah berkarier di Liga Jepang bersama Tokyo Sunbeams ini dikenal sebagai middle blocker tangguh dengan pengalaman malang-melintang di berbagai tim elite Indonesia seperti Bandung BJB Tandamata hingga Jakarta Elektrik PLN.

2. Ana Bjelica (Opposite)

Ana Bjelica

Kedatangan Ana Bjelica menjadi kejutan besar di Proliga 2026. Pevoli cantik asal Serbia berusia 33 tahun ini memiliki prestasi bukan kaleng-kaleng.

Bjelica merupakan bagian dari skuad Timnas Serbia saat menjuarai dunia (2018 & 2022) serta meraih perunggu di Olimpiade Tokyo 2020. Sebelum berlabuh di JLM, Bjelica telah melanglang buana ke liga-liga top dunia seperti Italia, Brasil, hingga Turki.