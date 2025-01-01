Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Pindah ke Pabrikan Ducati, Peluang Marc Marquez Salip Rekor Giacomo Agostini Makin Besar di MotoGP 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |07:43 WIB
Pindah ke Pabrikan Ducati, Peluang Marc Marquez Salip Rekor Giacomo Agostini Makin Besar di MotoGP 2025
Marc Marquez berpotensi salib rekor kemenangan Giacomo Agostini. (Foto: Instagram/marcmarquez93)
PELUANG pembalap Tim Ducati Lenovo, Marc Marquez untuk menyalip rekor manis Giacomo Agostini semakin besar di MotoGP 2025. Pasalnya dengan mengendarai motor terkuat di MotoGP saat ini, Marquez diprediksi mampu melewati rekor 68 kemenangan yang sudah ditorehkan Agostini.

Untuk yang belum tahu, Agostini saat ini berstatus sebagai pembalap kedua dengan kemenangan terbanyak di kelas premier (MotoGP dan 500cc). Agostini tercatat memiliki 68 kemenangan selama berkarier sebagai pembalap profesional di MotoGP.

1. Marc Marquez Sempat Kesulitan Menang di Honda

Sementara Marquez, awalnya cukup lama memegang rekor kemenangan di angka 59. Ia tak menang-menang lagi di MotoGP 2022 dan 2023 karena buruknya performa motor RC213V milik Honda serta kondisi fisik yang belum juga prima.

Giacomo Agostini
Giacomo Agostini

Kendati demikian, semua berubah saat Marquez memberanikan diri pindah ke tim satelit Ducati, Gresini Racing di MotoGP 2024. Di musim tersebut, Marquez mencatatkan tiga kemenangan penting yang membuatnya kini mengoleksi 62 kemenangan dan kembali percaya diri mampu bersaing memperebutkan gelar juara.

Karena penampilan apiknya itu, Marquez bahkan mendapatkan tawaran dari tim pabrikan Ducati. Sebab itulah di MotoGP 2025, Marquez akan setim dengan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo.

 

