HOME SPORTS MOTOGP

Tantang Marc Marquez, Jorge Martin: Saya Tunggu Penampilan Terbaiknya di MotoGP 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 01 Januari 2025 |11:41 WIB
Tantang Marc Marquez, Jorge Martin: Saya Tunggu Penampilan Terbaiknya di MotoGP 2025
Momen kebersamaan Jorge Martin dengan Marc Marquez di MotoGP 2024. (Foto: MotoGP)
A
A
A

SCORZE - Pembalap Tim Aprilia Racing, Jorge Martin menyebut Marc Marquez sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP saat ini. Namun, Martin yang baru naik kelas ke MotoGP pada 2021 itu masih belum melihat Marquez mengeluarkan penampilan terbaiknya.

Karena itu, Martin mengirimkan tantangan kepada Marquez jelang MotoGP 2025. Ia mau melihat The Baby Alien –julukan Marquez– mengeluarkan performa terbaiknya bersama Ducati Lenovo.

1. Jorge Martin Belum Lihat Kemampuan Terbaik Marquez

Sebagaimana diketahui, pembalap anyar dari pabrikan Ducati memang telah delapan kali menjadi juara dunia. Namun, Marc Marquez pada MotoGP 2024 harus puas menempati posisi ketiga.

Untuk juara MotoGP 2024 dikuasai oleh Jorge Martin. Akan tetapi, status juaranya itu diraih saat dia masih bersama dengan Pramac Ducati.

Jorge Martin juara MotoGP 2024 @89jorgemartin
Jorge Martin juara MotoGP 2024 @89jorgemartin

Jorge Martin mengakui Marc Marquez punya kualitas dan syarat dengan pengalaman. Hal itu pun tidak terlepas prestasi The Baby Alien dalam beberapa edisi MotoGP.

"Saya akan memilih Marc Márquez, karena jelas bagi saya dalam level olahraga ini, dia adalah yang terbaik dalam sejarah," kata Jorge Martin dilansir dari laman Motosan, Rabu (1/1/2025).

 

