Jorge Martin Siap Jaga dan Lanjutkan Warisan Aleix Espargaro di Aprilia Racing

JORGE Martin siap menjaga dan melanjutkan warisan Aleix Espargaro di Aprilia Racing. Namun, ia tidak mau menyamakan diri dengan sang sahabat sekaligus mentor.

Espargaro meninggalkan Aprilia Racing setelah kurang lebih delapan tahun bersama pada akhir musim MotoGP 2024. Ia memutuskan pensiun dan memilih untuk menjadi pembalap penguji.

1. Legenda

El Capitan dianggap sebagai legenda di Aprilia Racing meski belum berhasil memenangkan kejuaraan. Espargaro merupakan pembalap pertama yang berhasil memenangkan balapan bersama Aprilia Racing, yang terjadi pada MotoGP Argentina 2022.

Sepeninggal Espargaro, Martin merapat ke Aprilia Racing. Pembalap asal Spanyol itu bergabung dengan status juara bertahan setelah memenangkan musim 2024 bersama tim satelit Pramac Ducati.

Meski berstatus sebagai juara bertahan, Martin tak mau dianggap sudah setara dengan Espargaro di Aprilia Racing. Ia mengatakan sangat menghormati apa yang telah dilakukan oleh seniornya.

“Saya pikir saya tidak akan pernah bisa menjadi ‘kapten’ seperti Aleix, karena dia berada di sana selama sembilan tahun, dia memimpin Aprilia dari nol hingga meraih kemenangan di balapan dan berjuang untuk kejuaraan dunia,” kata Martin dilansir dari Speedweek, Rabu (1/1/2025).