Sambut MotoGP 2025, Jorge Martin Cs Bakal Dimanjakan Aprilia Racing

NOALE - Aprilia Racing menargetkan hasil terbaik di MotoGP 2025. Untuk itu, Manajer balap Aprilia Racing, Paolo Bonora, menegaskan pihaknya akan memanjakan apapun permintaan para rider mereka, termasuk sang juara dunia MotoGP 2024, Jorge Martin, demi tampil maksimal di 2025.

Aprilia Racing diprediksi akan menjadi salah satu tim yang merepotkan Ducati pada musim depan. Tim asal Italia itu mempunyai dua pembalap baru di tim pabrikan, serta satu pembalap anyar di tim satelit.

1. Aprilia Racing Sambut MotoGP 2025 dengan Harapan Baru

Di tim pabrikan, Aprilia mempunyai juara bertahan Jorge Martin yang akan ditemani anak didik Valentino Rossi, yakni Marco Bezzecchi. Sementara di tim satelit, ada Raul Fernandez yang berduet dengan debutan Ai Ogura.

Bonora mengatakan, musim 2025 akan menjadi tantangan berat untuk Aprilia Racing. Meski begitu, Aprilia Racing siap mengupayakan yang terbaik untuk memanjakan para pembalapnya.

Jorge Martin. MotoGP

"Ini akan menjadi tahun yang sangat menantang bagi kami, karena kami akan memiliki dua pembalap yang cepat, muda, dan sangat berbakat," kata Bonora dikutip dari Crash, Senin (30/12/2024).

"Tidak diragukan lagi. Seluruh tim bersemangat, dan kami harus sangat pragmatis untuk memahami apa saja tuntutan mereka dan berpikiran terbuka dalam memahami bahwa mereka mungkin datang dengan motor terbaik di grid," sambungnya.