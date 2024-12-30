Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Anggap Francesco Bagnaia Selevel dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |21:36 WIB
Jorge Martin Anggap Francesco Bagnaia Selevel dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi!
Francesco Bagnaia disebut Jorge Martin setara dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

JORGE Martin menganggap Francesco Bagnaia berada satu level dengan Marc Marquez dan Valentino Rossi. Ia kini berusaha mencapai kedudukan yang setara dengan tiga sosok tersebut.

Martin saat ini berstatus sebagai juara bertahan di ajang MotoGP. Pembalap asal Spanyol itu sukses memenangkan Kejuaraan Dunia MotoGP 2024 setelah mengumpulkan 508 poin. 

Marc Marquez dan Valentino Rossi

1. Respek

Pembalap berjuluk Martinator itu unggul dari Bagnaia (Ducati Lenovo) dengan selisih 10 poin di akhir klasemen. Meski bersaing ketat, ia tetap menaruh hormat pada pria asal Italia itu.

Martin mengakui, Bagnaia sudah bisa menyamai level dua pembalap kawakan Marquez dan Rossi. Dua pembalap itu diketahui merupakan salah satu pemegang gelar terbanyak. 

Rossi memiliki tujuh gelar, sedangkan Marquez menyusul di belakangnya dengan enam gelar. Bagnaia sendiri berhasil mengembalikan kejayaan Ducati dengan dua gelar beruntun pada musim 2022 dan 2023.

"Saya pikir Marquez adalah yang terbaik sepanjang sejarah bersama dengan Valentino, dan Pecco -sapaan akrab Francesco Bagnaia- masuk dalam kelompok itu," kata Martin dikutip dari Crash, Senin (30/12/2024). 

 

Halaman:
1 2
