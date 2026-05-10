Hasil Race Moto3 Prancis 2026: Nyaris Podium, Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama Finis Keempat!

LE MANS – Pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama nyaris finis podium di ajang Moto3 Prancis 2026, pada Minggu (10/5/2026) sore WIB. Beraksi di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, Veda yang tampil luar biasa pada akhirnya menyudahi balapan di posisi keempat.

Dalam balapan kondisi basah dan penuh drama out, rider muda Spanyol, Max Quiles tampil paling menawan hingga keluar sebagai pemenang. Quiles sukses memimpin sejak awal hingga menyentuh garis finis, mengungguli Adrian Fernandez dan Matteo Bertelle yang melengkapi tangga podium.

Jalannya Balapan

Kondisi lintasan yang licin akibat hujan membuat balapan seri kelima musim 2026 ini menjadi ujian berat bagi para pembalap, di mana banyak insiden jatuh bangun terjadi di sepanjang lintasan.

Di tengah kekacauan yang terjadi di lintasan, pembalap kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama, kembali menunjukkan bakat istimewanya. Memulai balapan dari posisi keenam, Veda tampil sangat tenang dan mampu bersaing di barisan depan.

Meski nyaris meraih podium, posisi keempat menjadi hasil yang tetap luar biasa bagi pembalap Honda Team Asia tersebut. Hasil ini sekaligus mempertegas tren positif Veda di musim 2026.

Setelah finis keenam pada GP Spanyol sebelumnya, raihan posisi keempat di Le Mans menunjukkan progres kematangannya di lintasan Eropa. Sejauh ini, prestasi tertinggi Veda di musim ini adalah podium ketiga yang ia raih pada Moto3 Brasil 2026 lalu.