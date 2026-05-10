Link Live Streaming Race Moto3 Prancis 2026: Veda Ega Start P6, Bisa Podium?

Veda Ega Pratama bakal start posisi enam sehingga memperbesar peluang podium!

Race Moto3 Prancis 2026 akan digelar di Sirkuit Bugatti, Le Mans. Start dijadwalkan Minggu (10/5/2026) pukul 16.00 WIB dengan total 20 putaran.

1. Start Posisi 6

Veda Ega akan start dari posisi enam. Pembalap Honda Team Asia itu hanya mampu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 40,304 detik.

Bisa dibilang, Veda mengalami nasib sial saat berupaya mencetak waktu terbaik di kesempatan terakhir. Ia sebetulnya bisa lebih baik di sektor 1 hingga 2 Sirkuit Bugatti.

Sayangnya, di sektor terakhir, Veda Ega terhambat traffic. Ia akhirnya kalah dari lima pembalap meski punya selisih sangat tipis yakni 0,260 detik dari sang pole sitter Adrian Fernandez.

Momentum Veda cukup bagus dengan konsisten berada di 1 menit 40-41 detik. Laju tersebut bisa membantunya bersaing dengan barisan depan di balapan nanti.