Klasemen Sementara Moto3 2026 Kelar Moto3 Prancis 2026: Veda Ega Pratama Tembus 5 Besar!

LE MANS – Persaingan di kelas ringan Moto3 2026 semakin memanas setelah berakhirnya seri kelima di Sirkuit Bugatti, Le Mans, Prancis, pada Minggu (10/5/2026) sore WIB. Keberhasilan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, menyentuh garis finis di posisi keempat dalam kondisi lintasan basah memberikan dampak signifikan pada posisinya di papan klasemen sementara.

Rider andalan Honda Team Asia itu kini resmi menembus peringkat lima besar Moto3 2026 dengan koleksi 50 poin. Hasil gemilang di Moto3 Prancis 2026 tidak hanya menambah pundi-pundi poinnya, tetapi juga mempertegas status Veda sebagai debutan (rookie) paling menjanjikan musim ini.

1. Veda Ega Jadi Rookie Terbaik Sejauh Ini

Veda Ega Pratama tampil sangat berani di tengah guyuran hujan Le Mans. Meski nyaris meraih podium setelah terus menempel ketat Matteo Bertelle, posisi keempat sudah cukup untuk membuat Veda memperlebar jarak dari rival terdekatnya di kategori rookie.

Saat ini, Veda yang mengantongi 50 poin unggul jauh dari pesaing rookie terdekatnya, Brian Uriarte, yang baru mengoleksi 29 poin setelah mengalami balapan yang kacau di Prancis. Konsistensi Veda yang selalu mendulang poin dalam beberapa seri terakhir, termasuk posisi keenam di Spanyol dan podium ketiga di Brasil, membuktikan kematangannya dalam beradaptasi di sirkuit-sirkuit Eropa.

2. Max Quiles Tak Terbendung di Puncak

Di posisi teratas, Max Quiles semakin kukuh setelah memenangi balapan Prancis secara dominan. Pembalap CFMOTO Gaviota Aspar Team tersebut kini memimpin klasemen dengan total 115 poin, unggul sangat jauh dari Adrian Fernandez yang berada di posisi kedua dengan 69 poin.