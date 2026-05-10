HOME SPORTS MOTOGP

Klasemen Sementara MotoGP 2026 Kelar MotoGP Prancis 2026: Marc Marquez Terpental dari 5 Besar, Duo Aprilia Dominasi Papan Atas!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 Mei 2026 |21:13 WIB
Aprilia dominasi podium MotoGP Prancis 2026. (Foto: Instagram/aprilia)
A
A
A

LE MANS – Peta persaingan gelar juara dunia MotoGP 2026 semakin memanas setelah berakhirnya seri kelima di Prancis, Minggu (10/5/2026). Kemenangan perdana Jorge Martin bersama Aprilia Racing tidak hanya membuahkan podium tertinggi, tetapi juga menciptakan situasi perang saudara di puncak klasemen sementara.

Jorge Martin kini hanya terpaut satu poin dari rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang masih memimpin takhta. Dominasi Aprilia kian nyata dengan keberhasilan mereka menempatkan para pembalapnya di posisi elit, sekaligus memanfaatkan hari buruk yang dialami barisan pembalap Ducati.

1. Pergeseran di Lima Besar

Keberhasilan Jorge Martin memangkas jarak membuat posisi Marco Bezzecchi di puncak dengan 128 poin kini terancam serius. Martin menempel ketat di posisi kedua dengan 127 poin.

Namun, kejutan tidak hanya datang dari tim pabrikan. Ai Ogura, pembalap Jepang dari tim satelit Trackhouse Aprilia, meroket tiga tingkat ke posisi kelima klasemen setelah meraih podium perdana di kelas utama. Di sisi lain, Fabio Di Giannantonio menjadi penyelamat muka Ducati dengan naik ke posisi ketiga klasemen (84 poin).

Pembalap VR46 tersebut sukses menggeser bintang muda KTM, Pedro Acosta, ke posisi keempat setelah manuver krusial di lap terakhir balapan Le Mans. Acosta kini mengoleksi 83 poin, berselisih tipis dengan Di Giannantonio.

Jorge Martin. (Foto: Instagram/aprilia)
2. Akhir Pekan Kelam bagi Duo Ducati Lenovo

Nasib kontras dialami oleh tim pabrikan Ducati Lenovo. Francesco Bagnaia yang mengalami kecelakaan saat berada di posisi kedua harus rela pulang tanpa poin, membuat posisinya tertahan di peringkat kesembilan dengan 43 poin.

Jarak Bagnaia dengan Bezzecchi kini melebar menjadi 85 poin, sebuah selisih yang cukup berat untuk dikejar di awal musim. Kondisi lebih memprihatinkan menimpa sang juara bertahan, Marc Marquez.

 

