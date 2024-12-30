Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Gagal Bersaing dengan 2 Legenda MotoGP, Jorge Martin Siap Permalukan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |22:22 WIB
Gagal Bersaing dengan 2 Legenda MotoGP, Jorge Martin Siap Permalukan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia
Jorge Martin siap permalukan Francesco Bagnaia dan Jorge Martin (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
JORGE Martin harus menerima kenyataan gagal bersaing dengan dua legenda hidup yakni Casey Stoner dan Valentino Rossi di MotoGP. Namun, ia siap mempermalukan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia sebagai gantinya.

Martinator memang sudah sempat mengalahkan keduanya dalam perebutan gelar MotoGP 2024. Akan tetapi, situasinya sangat berbeda musim depan.

Valentino Rossi vs Casey Stoner. Laguna Seca 2008. motogp

1. Impian

Kali ini, Marquez dan Bagnaia akan berada dalam satu tim. Keduanya tergabung di tim pabrikan Ducati Lenovo hingga setidaknya 2026.

Martin mengakui bertarung dalam perebutan gelar melawan pembalap-pembalap terbaik selalu menjadi impiannya. Ia bertekad mengalahkan duet Bagnaia dan Marquez di MotoGP 2025.

"Tentu saja, saya ingin bertarung memperebutkan gelar melawan pembalap terbaik: melawan Rossi, Marquez atau melawan (Casey) Stoner dan banyak pembalap yang saya tonton dari rumah saat saya masih kecil," kata Martin dilansir dari Crash, Senin (30/12/2024). 

"Namun pada akhirnya, semuanya berjalan dengan cepat. Sekarang ada Pecco dan Marquez dan merekalah yang harus saya kalahkan," tambah pria asal Spanyol itu.

 

