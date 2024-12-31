5 Juara Dunia MotoGP dengan Tim Pabrikan Berbeda, Nomor 1 Rival Valentino Rossi

ADA 5 juara dunia MotoGP dengan tim pabrikan berbeda yang menarik untuk dibahas. Sebab tak semua pembalap hebat nyatanya mampu juara dengan dua tim pabrikan berbeda.

Ambil contoh seperti Jorge Lorenzo. Rider asal Spanyol itu begitu luar biasa bersama Yamaha dan sukses menyabet tiga gelar juara duni MotoGP (2010, 2012, dan 2015). Namun, ketika Lorenzo pindah ke Ducati pada 2017 dan ke Honda pada MotoGP 2019, ia justru kesulitan dan gagal menjuarai apapun.

Juara dengan tim pabrikan berbeda nyatanya memang sulit. Namun, ada lima pembalap yang sejauh ini sukses melakukannya. Lantas siapa saja mereka?

Berikut 5 Juara Dunia MotoGP dengan Tim Pabrikan Berbeda:

5. Eddie Lawson

Eddie Lawson foto reuters

Eddie Lawson berjaya pada era akhir 1980-an. Kala itu MotoGP masih disebut GP500.

Lawson pun mampu berjaya saat mengendarai motor Yamaha dan Honda. Tepatnya ia menjadi juara bersama tiga kali bersama Yamaha (1984, 1986, 1988) dan sekali saat membela Honda (1989).

4. Giacomo Agostini

Giacomo Agostini

Agostini adalah pemegang rekor gelar juara dunia MotoGP terbanyak sampai saat ini. Tepatnya pembalap asal Italia itu mampu menorehkan delapan gelar juara dunia pada 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, dan 1975.