5 Tim yang Sudah Umumkan Jadwal Peluncuran untuk MotoGP 2025, Nomor 1 Diperkuat Marc Marquez!

Marc Marquez dan tim Ducati Corse akan meluncurkan tim pada Januari 2025 (Foto: Ducati Corse)

BERIKUT lima tim yang sudah umumkan jadwal peluncuran untuk MotoGP 2025. Salah satunya adalah tim yang akan diperkuat Marc Marquez dan Francesco Bagnaia!

MotoGP 2025 akan dimulai pada 28 Februari hingga 2 Maret di Sirkuit Internasional Buriram, Thailand. Sebelum itu, para pembalap akan mengikuti Tes Pramusim MotoGP 2025 di Malaysia pada awal Februari.

Start balapan MotoGP Malaysia 2024 (Foto: X/@MotoGP)

Lantas, siapa saja tim yang sudah umumkan jadwal peluncuran untuk MotoGP 2025? Simak ulasan berikut ini.

5 Tim yang Sudah Umumkan Jadwal Peluncuran untuk MotoGP 2025

5. Pramac Yamaha

Tim satelit ini akan meluncurkan timnya di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 31 Januari 2025. Momen ini akan menandai era baru dari Prima Pramac Racing.

Sebelumnya, tim asal Milan, Italia, tersebut lekat dengan Ducati Corse. Mulai 2025, Pramac akan menjadi tim satelit Yamaha.

4. Yamaha

Sama seperti Pramac, tim pabrikan asal Jepang ini akan meluncurkan tim di Malaysia pada 31 Januari 2025. Fabio Quartararo dan Alex Rins akan hadir dalam sesi tersebut.

Momen ini sekaligus menjadi catatan sejarah bagi Yamaha. Untuk pertama kali sejak 2022, mereka akhirnya punya tim satelit lagi.