Daftar Pembalap Termuda dan Tertua di MotoGP 2025: Marc Marquez Termasuk?

DAFTAR pembalap termuda dan tertua di MotoGP 2025 akan diulas Okezone. Apakah Marc Marquez termasuk di dalamnya?

Ya, daftar pembalap MotoGP 2025 sendiri sudah lengkap. Sejumlah perubahan dalam susunan pembalap di sejumlah tim pun terjadi.

Bahkan, beberapa nama pembalap top di MotoGP edisi sebelumnya juga dipastikan tak ada pada musim depan. Hal ini terjadi karena sejumlah faktor, salah satunya karena pensiun.

Tak ayal, daftar pembalap termuda dan tertua di MotoGP 2025 pun berubah. Lantas, siapa pembalap yang menyandang dua kategori itu?

1. Pembalap Termuda di MotoGP 2025

Pembalap termuda di MotoGP 2025 adalah Fermin Aldeguer. Dia merupakan pembalap debutan di MotoGP musim depan.

Fermin Aldeguer direkrut tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, untuk menggantikan Marc Marquez. Dia diketahui baru berumur 19 tahun saat ini. Fermin Aldeguer sendiri lahir di Murcia, Spanyol pada 5 April 2005.

Dengan begitu, status pembalap termuda takkan disandang oleh Pedro Acosta lagi seperti musim lalu. Musim depan, Acosta yang lahir pada 25 Mei 2004 akan berumur 21 tahun.