HOME SPORTS MOTOGP

Fabio Quartararo Lihat Yamaha Akan Bangkit di MotoGP 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 29 Desember 2024 |20:20 WIB
Fabio Quartararo Lihat Yamaha Akan Bangkit di MotoGP 2025
Fabio Quartararo melihat Yamaha akan bangkit di MotoGP 2025 (Foto: Yamaha MotoGP)
A
A
A

FABIO Quartararo melihat sebuah harapan akan bangkitnya Yamaha di MotoGP 2025. Menurutnya, tim sudah banyak berkembang dalam satu musim terakhir.

Quartararo bisa dibilang terpuruk dalam dua musim terakhir. Hal itu imbas dari pengembangan lamban yang dilakukan oleh tim Monster Energy Yamaha.

Fabio Quartararo beraksi di Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)
Fabio Quartararo beraksi di Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Yamaha MotoGP)

1. Mengeluh 

El Diablo kerap memgeluhkan motornya yang kurang cepat atau tak stabil saat dikendarai. Hal ini membuat jawara MotoGP 2021 itu sulit bersaing dengan pembalap lainnya. 

Namun demikian, Quartararo kini mulai melihat secercah cahaya kebangkitan Yamaha. Ia mengungkapkan, sejumlah komponen baru yang akan digunakan musim depan terlihat menjanjikan. 

"Peningkatan terbesar adalah cara kami bekerja. Sebelumnya, Anda harus menunggu pengujian untuk memastikan komponen baru berfungsi," kata Quartararo dilansir dari Paddock GP, Minggu (29/12/2024). 

"Tahun ini, jika mesin berfungsi, komponen tersebut langsung diperkenalkan pada balapan berikutnya. Ini adalah perubahan besar," tambah pria asal Prancis itu.

 

Halaman:
1 2
