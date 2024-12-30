Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jorge Martin Ingin Tingkatkan Level Aprilia, Siap Saingi Marc Marquez dan Francesco Bagnaia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 30 Desember 2024 |01:23 WIB
Jorge Martin Ingin Tingkatkan Level Aprilia, Siap Saingi Marc Marquez dan Francesco Bagnaia!
Jorge Martin siap bersaing dengan Marc Marquez dan Francesco Bagnaia (Foto: Instagram/@89jorgemartin)
A
A
A

JORGE Martin ingin meningkatkan level kompetitif dari Aprilia Racing Team pada MotoGP 2025. Ia mengaku siap bersaing dengan duo tim pabrikan Ducati Lenovo Marc Marquez dan Francesco Bagnaia.

Martin diketahui akan memulai musim pertamanya bersama Aprilia Racing pada 2025. Pembalap asal Spanyol itu akan berduet dengan Marco Bezzecchi. 

Jorge Martin. MotoGP

1. Ekspektasi Tinggi

Sebagai juara bertahan, ekspektasi terhadap Martin tentu besar. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi Martinator, mengingat dirinya juara bersama tim satelit Ducati pada musim lalu. 

Meski begitu, Martin menyatakan siap menjawab keraguan ini. Ia mempunyai tekad besar untuk mendongkrak prestasi Aprilia Racing di musim pertamanya. 

"Memiliki 150, 200 orang yang bekerja hanya untuk Anda, insinyur yang mendengarkan Anda dan ingin Anda menang, menurut saya ini akan menjadi emosi yang unik," kata Martin dikutip dari Corsedimoto, Senin (30/12/2024).

"Saya merasakan tanggung jawab menjadi pemimpin proyek ini dan saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk itu membawa motor ini ke level teratas," sambung pria berusia 26 tahun itu.

 

