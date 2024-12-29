Jorge Martin Tak Iri dengan Popularitas Mendunia Marc Marquez dan Valentino Rossi

JORGE Martin mengaku tidak iri dengan popularitas Marc Marquez serta Valentino Rossi yang mendunia. Sebab, ia juga tidak mengejar popularitas sebagai pembalap MotoGP.

Nama Jorge Martin mulai naik daun setelah bersaing dalam perebutan gelar MotoGP 2023 dan 2024. Martinator berebut gelar dengan Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dalam dua musim itu.

Jorge Martin mencium trofi juara dunia MotoGP 2024 (Foto: Instagram/@laliga)

1. Kuat di Sprint Race

Hebatnya, Martin berhasil memenangkan pertarungan itu dengan hanya memenangkan tiga balapan utama. Namun, pembalap asal Spanyol itu sangat kuat dalam Sprint Race.

Martin berhasil mendapatkan gelar setelah mengumpulkan 508 poin, unggul 10 angka dari Bagnaia. Ini merupakan sejarah karena ia menjadi pembalap pertama yang juara dengan tim satelit di era MotoGP.

Martin semakin populer dan digadang akan kembali bersaing dalam perebutan gelar di musim 2025. Ia bahkan disebut-sebut sudah setara dengan beberapa pembalap kawakan seperti Marquez dan Rossi.

2. Masa Lalu

The Baby Alien masih berkompetisi pada musim depan, sedangkan The Doctor sudah lama gantung helm. Martin mengatakan tak mengejar popularitas atau semacamnya.