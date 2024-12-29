Kisah Jorge Martin yang Pernah Kecanduan ke Kelab Malam tapi Kini Punya Mimpi Jadi Legenda MotoGP

KISAH Jorge Martin menarik diulas. Dirinya mengaku pernah kecanduan kelab malam, tapi kini punya mimpi jadi legenda MotoGP.

Martinator -julukan Jorge Martin- sendiri memastikan sudah menjalani kehidupan jauh lebih baik saat ini. Dia bahkan berhasil mengukir prestasi manis di MotoGP dengan meraih gelar juara pada musim 2024.

Jorge Martin siap hadapi tantangan baru di MotoGP 2025. Sebab, dia putuskan berganti seragam dari tim satelit Ducati, yakni Pramac Racing, menjadi Aprilia Racing untuk MotoGP 2025. Pada MotoGP 2024, Martin sendiri sukses keluar menjadi juara dunia.

1. Kecanduan Pergi ke Kelab Malam

Jorge Martin bercerita pundi-pundi uang yang didapat dari kariernya sebagai pembalap memang sangat menggiurkan dan membawa ke kehidupan malam. Namun, dia akhirnya tersadar harus angkat kaki dari dunia yang bisa merusak kariernya.

"Suatu saat di sebuah kelab malam, saya diberikan sebuah tagihan, jumlah yang sangat besar, dan setelah saya membayarnya. Saya menyadari bahwa saya harus berubah," kata Jorge Martin, dilansir dari laman Speedweek, Minggu (29/12/2024).

Pembalap asal Spanyol itu mengatakan sang kekasih, Maria, yang semakin membulatkan tekadnya meninggalkan dunia malam. Martin pun mengalihkan kebiasaan itu ke hal-hal positif untuk menunjang performa sebagai pembalap.

"Kemudian saya bertemu teman saya Maria, dan itu membantu saya. Keluarganya juga membantunya tetap membumi dan fokus pada hal-hal penting," ucap Jorge Martin.

"Orangtua dan kakek-nenek saya selalu merendahkan saya karena jika Anda membuang-buang uang, Anda akan bangkrut, teman-teman Anda akan hilang, dan karier Anda akan berakhir," tambahnya.