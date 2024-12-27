Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Francesco Bagnaia Dapat Peringatan Jelang Setim dengan Marc Marquez di MotoGP 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |07:43 WIB
Francesco Bagnaia Dapat Peringatan Jelang Setim dengan Marc Marquez di MotoGP 2025
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez akan setim musim depan. (Foto: Ducati Corse)
A
A
A

PEMBALAP Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, dapat peringatan jelang setim dengan Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia perlu waspada karena demi mempertahankan posisi sebagai pembalap nomor 1 tim pabrikan Ducati Lenovo.

Hal ini disampaikan pengamat MotoGP, Carlos Checa. Dia memprediksi Marc Marquez akan tampil menggila dan jadi ancaman berat para rivalnya musim depan.

Francesco Bagnaia. ig/ducaticorse

1. Bagnaia Diwanti-wanti

Ya, Checa mewanti-wanti Bagnaia akan ancaman yang bakal diberikan Marquez di dalam tim. Menurutnya, Pecco -panggilan akrab Bagnaia- harus bisa tampil layaknya seorang pemimpin tim Ducati Lenovo jika tak ingin posisinya terancam.

Pasalnya, Checa merasa Bagnaia belum tampil sebagai pemimpin di tim pabrikan Ducati pada musim ini. Padahal, dia begitu tampil dominan dan banyak menyumbang hasil manis ke tim.

“Melihat Pecco juga, dia harus sedikit mengembalikan posisinya sebagai pemimpin, untuk kembali memimpin,” ucap Checa, dikutip dari Motosan, Jumat (27/12/2024).

"Seolah-olah dia kehilangan gairah untuk menempatkan dirinya sebagai pemimpin di Ducati, sesuatu yang menurut saya belum dia capai tahun ini,” lanjutnya.

“Saya tidak tahu apakah tahun depan dia akan mampu membalikkan keadaan, apalagi dengan Márquez di timnya,” jelas Checa.

 

