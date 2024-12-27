Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Diprediksi Gacor Bersama Ducati di MotoGP 2025, Pengamat: Dia Seperti Singa yang Sudah 2 Bulan Tidak Makan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |02:28 WIB
Marc Marquez Diprediksi Gacor Bersama Ducati di MotoGP 2025, Pengamat: Dia Seperti Singa yang Sudah 2 Bulan Tidak Makan!
Marc Marquez kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

MARC Marquez diprediksi gacor bersama Ducati di MotoGP 2025. Hal ini diungkap oleh pengamat MotoGP, Carlos Checa.

Sudah banyak yang tidak sabar untuk melihat kiprah Marquez di MotoGP 2025. Bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, rider berjuluk The Baby Alien itu diyakini bakal memanaskan persaingan perebutan gelar juara musim depan.

Marc Marquez melaju pada Tes Pascamusim MotoGP Barcelona 2024 (Foto: Ducati Corse)

1. Sudah Buktikan Diri Musim Lalu

Marquez sendiri sudah membuktikannya pada musim lalu bersama Gresini. Meski menjalani musim debutnya, pembalap asal Spanyol itu sama sekali tidak terkendala adaptasi dan bahkan berhasil finis posisi tiga, tepat di bawah Francesco Bagnaia yang merupakan rider utama Ducati Lenovo.

Karena itu, Checa menyebut kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati bakal membuat persaingan semakin sengit. Dia mengatakan bahwa The Baby Alien saat ini benar-benar berada di tim yang tepat untuk bisa memperebutkan gelar juara yang telah lama belum dia kembali dapatkan.

“Persaingan sangat ketat, tapi menurut saya saat ini Ducati dan Marc akan menjadi pembeda. Saya pikir dia akan menang atau kalah, dia sudah menentukan arah. Saya rasa dia (Marc) sudah sangat jelas,” ujar Checa, dilansir dari Motosan, Jumat (27/12/2024).

“Dia sudah berada di peluncur dengan roket menuju planet Olympus, tempat para pemenang berada. Kecuali, ada asteroid yang melintas di tengah jalan,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement