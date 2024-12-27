Marc Marquez Diprediksi Gacor Bersama Ducati di MotoGP 2025, Pengamat: Dia Seperti Singa yang Sudah 2 Bulan Tidak Makan!

MARC Marquez diprediksi gacor bersama Ducati di MotoGP 2025. Hal ini diungkap oleh pengamat MotoGP, Carlos Checa.

Sudah banyak yang tidak sabar untuk melihat kiprah Marquez di MotoGP 2025. Bersama tim pabrikan Ducati Lenovo, rider berjuluk The Baby Alien itu diyakini bakal memanaskan persaingan perebutan gelar juara musim depan.

1. Sudah Buktikan Diri Musim Lalu

Marquez sendiri sudah membuktikannya pada musim lalu bersama Gresini. Meski menjalani musim debutnya, pembalap asal Spanyol itu sama sekali tidak terkendala adaptasi dan bahkan berhasil finis posisi tiga, tepat di bawah Francesco Bagnaia yang merupakan rider utama Ducati Lenovo.

Karena itu, Checa menyebut kehadiran Marquez di tim pabrikan Ducati bakal membuat persaingan semakin sengit. Dia mengatakan bahwa The Baby Alien saat ini benar-benar berada di tim yang tepat untuk bisa memperebutkan gelar juara yang telah lama belum dia kembali dapatkan.

“Persaingan sangat ketat, tapi menurut saya saat ini Ducati dan Marc akan menjadi pembeda. Saya pikir dia akan menang atau kalah, dia sudah menentukan arah. Saya rasa dia (Marc) sudah sangat jelas,” ujar Checa, dilansir dari Motosan, Jumat (27/12/2024).

“Dia sudah berada di peluncur dengan roket menuju planet Olympus, tempat para pemenang berada. Kecuali, ada asteroid yang melintas di tengah jalan,” sambungnya.