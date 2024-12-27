Advertisement
MOTOGP

Davide Brivio: Kehadiran Valentino Rossi Ubah Mentalitas dan Budaya Yamaha di MotoGP!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 27 Desember 2024 |01:18 WIB
Davide Brivio: Kehadiran Valentino Rossi Ubah Mentalitas dan Budaya Yamaha di MotoGP!
Valentino Rossi kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
A
A
A

EKS Manajer Tim Yamaha, Davide Brivio, beberkan dampak kehadiran Valentino Rossi di Yamaha. Dia mengaku Rossi telah mengubah pola pikir Yamaha di MotoGP.

Hal itu terjadi karena The Doctor -julukan Valentino Rossi- membuat tim pabrikan asal Jepang itu sadar bahwa dalam dunia balap tidak bisa hanya fokus pada motor saja. Dampaknya, Yamaha bisa berkembang pesat.

Valentino Rossi. ig/fiawec_official

1. Keputusan Mengejutkan Valentino Rossi

Valentino Rossi secara mengejutkan dengan memutuskan pindah dari Honda ke Yamaha pada 2004. Kabar yang cukup mengejutkan, mengingat kala itu The Doctor telah mengukir kesuksesan bersama Honda dengan meraih dua gelar juara yakni pada 2002 dan 2003.

Di balik kepindahannya itu, ternyata perekrutan Rossi sempat ditentang oleh pihak Yamaha. Brivio bercerita bahwa kala itu, Yamaha menganut paham bahwa mengembangkan motor jauh lebih penting ketimbang sosok ridernya.

Mereka beranggapan bahwa jika Rossi gagal bersama Yamaha, maka akan membuat citra mereka negatif. Pasalnya, The Doctor adalah pemegang gelar juara bertahan kala itu. Namun ketika pada akhirnya The Doctor merapat, cara pikir Yamaha pun ikut berubah.

Rossi sukses memberikan kisah manis selama bersama Yamaha dengan meraih gelar juara sebanyak empat kali. Seiring dengan itu, mereka pun sadar bahwa pengembangan motor dan seorang rider sama-sama memiliki peranan penting.

 

