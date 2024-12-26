Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Pilu Jack Miller, Kecewa Berat Performanya Melempem Bersama KTM di MotoGP 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |22:50 WIB
Kisah Pilu Jack Miller, Kecewa Berat Performanya Melempem Bersama KTM di MotoGP 2024
Jack Miller kala berlaga di MotoGP. (Foto: KTM)
A
A
A

KISAH pilu Jack Miller menarik diulas. Sebab, dia merasa kecewa berat usai MotoGP 2024 berakhir lantaran performanya melempem bersama KTM.

Diketahui, pembalap asal Australia, Jack Miller, memperkuat KTM Red Bull di MotoGP 2024. Miller mengatakan bahwa hasil minor yang didapatnya itu sangat jauh dari apa yang dia harapkan.

Jack Miller/ ig/ktmfactoryracing

1. Tampil Minor

Tak bisa dimungkiri, Miller menjalani performa yang minor di MotoGP 2024. Eks rider Ducati Lenovo itu harus puas menutup musim di posisi 14 dengan hanya mengemas 87 poin saja. Dirinya bahkan kalah saing dengan rider rookie KTM Tech3, yakni Pedro Acosta.

Miller mengaku sangat kecewa dengan penampilannya yang melempem di MotoGP 2024. Dia sadar bahwa hasil ini sangat mengecewakan semua orang, bukan hanya dirinya saja. Pembalap Australia ini kecewa berat karena kerja kerasnya sejak awal musim tidak berbuah manis.

"Saya kecewa, kecewa untuk semua orang. Ini bukan apa yang kami inginkan dari semua pihak. Seperti yang Anda katakan, saya datang ke sini dengan 25 podium, pernah berada di podium dan bertarung untuk kejuaraan tahun lalu (2022) bersama Ducati,” kata Miller, dikutip dari Autosport, Kamis (26/12/2024).

“Ini bukan seperti yang saya bayangkan atau harapkan. Bahkan di awal musim ini saya melakukan persiapan paling keras selama musim dingin yang pernah saya lakukan, tetapi saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan,” sambungnya.

“Saya mencoba yang terbaik dari lap pertama di [tes] Valencia hingga lap terakhir [di final Barcelona]. Saya bangga dengan fakta itu, dan itu saja,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3193011/marc_marquez_tak_pernah_pakai_nomor_1_saat_jadi_juara_dunia_motogp-tsxC_large.jpg
Penyebab Marc Marquez Tak Pernah Pakai Nomor 1 saat Jadi Juara Dunia MotoGP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/38/3192977/alex_marquez_merasa_posisi_sebagai_runner_up_di_motogp_2025_tak_terlalu_penting_buatnya-uaQM_large.jpg
Alex Marquez Klaim Jadi Runner up MotoGP 2025 Tak Penting Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192819/casey_stoner_akhirnya_menjelaskan_arti_sindiran_legendarisnya_ke_valentino_rossi_usai_senggolan_di_motogp_spanyol_2011-apKf_large.jpg
Casey Stoner Jelaskan Arti Sindiran Legendarisnya ke Valentino Rossi, Singgung soal Respek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/38/3192784/puluhan_koleksi_motor_motogp_disita_oleh_otoritas_meksiko-3nXg_large.jpg
Otoritas Meksiko Sita Motor MotoGP Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo, Diduga Milik Buronan FBI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/38/3192614/marc_marquez_juara_motogp_2025_setelah_mengalami_serangkaian_cedera_parah_ducaticorse-gz31_large.jpg
Marc Marquez Juara MotoGP 2025 Setelah Serangkaian Cedera Parah, Bos Ducati: Jadi Teladan bagi Siapa pun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/38/3192416/marc_marquez_mengakui_gelar_juara_dunia_motogp_2025_akan_selalu_terasa_spesial_dan_penting-ef5s_large.jpg
Marc Marquez Akui Gelar Juara Dunia MotoGP 2025 Sangat Spesial: Titel Ke-10 Rasanya akan Beda!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement