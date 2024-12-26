Kisah Pilu Jack Miller, Kecewa Berat Performanya Melempem Bersama KTM di MotoGP 2024

KISAH pilu Jack Miller menarik diulas. Sebab, dia merasa kecewa berat usai MotoGP 2024 berakhir lantaran performanya melempem bersama KTM.

Diketahui, pembalap asal Australia, Jack Miller, memperkuat KTM Red Bull di MotoGP 2024. Miller mengatakan bahwa hasil minor yang didapatnya itu sangat jauh dari apa yang dia harapkan.

1. Tampil Minor

Tak bisa dimungkiri, Miller menjalani performa yang minor di MotoGP 2024. Eks rider Ducati Lenovo itu harus puas menutup musim di posisi 14 dengan hanya mengemas 87 poin saja. Dirinya bahkan kalah saing dengan rider rookie KTM Tech3, yakni Pedro Acosta.

Miller mengaku sangat kecewa dengan penampilannya yang melempem di MotoGP 2024. Dia sadar bahwa hasil ini sangat mengecewakan semua orang, bukan hanya dirinya saja. Pembalap Australia ini kecewa berat karena kerja kerasnya sejak awal musim tidak berbuah manis.

"Saya kecewa, kecewa untuk semua orang. Ini bukan apa yang kami inginkan dari semua pihak. Seperti yang Anda katakan, saya datang ke sini dengan 25 podium, pernah berada di podium dan bertarung untuk kejuaraan tahun lalu (2022) bersama Ducati,” kata Miller, dikutip dari Autosport, Kamis (26/12/2024).

“Ini bukan seperti yang saya bayangkan atau harapkan. Bahkan di awal musim ini saya melakukan persiapan paling keras selama musim dingin yang pernah saya lakukan, tetapi saya tidak mendapatkan hasil yang saya inginkan,” sambungnya.

“Saya mencoba yang terbaik dari lap pertama di [tes] Valencia hingga lap terakhir [di final Barcelona]. Saya bangga dengan fakta itu, dan itu saja,” lanjutnya.