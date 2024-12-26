Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kisah Haru Jorge Lorenzo, Legenda MotoGP yang Nekat Balapan saat Cedera Tulang Patah di MotoGP 2013

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Kamis, 26 Desember 2024 |18:35 WIB
Kisah Haru Jorge Lorenzo, Legenda MotoGP yang Nekat Balapan saat Cedera Tulang Patah di MotoGP 2013
Jorge Lorenzo kala mentas di MotoGP. (Foto: Yamaha)
KISAH haru Jorge Lorenzo menarik diulas. Sebab, legenda MotoGP itu nekat balapan saat alami cedera tulang patah di MotoGP 2013.

Ya, peristiwa nahas dialami Lorenzo kala melakoni balapan di MotoGP 2013. Tepatnya dalam balapan yang digelar di Belanda, Lorenzo kehilangan kendali motor hingga terpelanting keras dari motornya. Dia kemudian terseret puluhan meter.

jorge lorenzo foto bagas abdiel

Kecelakaan saat tengah memacu motornya dengan kecepatan di atas 200 km/jam, Jorge Lorenzo pun mengalami cedera parah. Dia mengalami patah tulang selangka.

Lorenzo pun langsung dilarikan ke Barcelona, Spanyol untuk menjalani operasi setelah kecelakaan. Menariknya, meski mengalami kecelakaan mengerikan dan dioperasi pada Jumat, Lorenzo tetap ngotot ikut balapan utama yang digelar pada Minggu.

1. Kisah Haru Jorge Lorenzo

Jorge Lorenzo membuktikan ketangguhnya di musim balap MotoGP 2013. Pasalnya, Lorenzo harus ikut balap hanya berselang 2 hari setelah dirinya dioperasi untuk cedera patah tulang selangka.

Kejadian itu bermula ketika Lorenzo mengalami kecelakaan parah di sesi Free Practice 2 MotoGP Belanda 2013. Lorenzo pun menjalani operasi pada bahu kirinya dua kali kala itu.

Lorenzo pun mengalami fraktur kompleks yang bergeser pada tulang selangka dalam kecelakaan latihan dengan kecepatan 200 km/jam di Sirkuit Assen, Belanda, yang membutuhkan pelat dan delapan sekrup.

Usai mengalami kejadian nahas itu, Lorenzo secara mengejutkan terbang kembali dari Spanyol ke Belanda untuk menjalani balapan. Dia bahkan bisa tampil gacor karena finis kelima.

Tetapi ketika keadaan tampaknya sudah mulai buruk, sang juara bertahan dunia mengalami kejatuhan parah lagi saat latihan di seri Jerman yang menjadi seri berikutnya. Kecelakaan ini mengakibatkan pelat titanium yang baru dipasang bengkok dan tulangnya kembali rusak.

Hal itu memaksa dilakukannya operasi kedua yang memerlukan pelat baru dan 11 sekrup, ditambah beberapa substansi tulang dari panggul. Pelepasan pelat dan sekrup ini berarti cedera tulang selangka dapat sembuh lebih alami, dengan tujuan menempatkan Lorenzo dalam kondisi terbaik untuk 2014.

 

