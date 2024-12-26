Pengamat MotoGP: Marc Marquez Takkan Butuh Waktu Lama Menang Bersama Ducati Lenovo!

PENGAMAT MotoGP, Carlos Checa, prediksi penampilan Marc Marquez di MotoGP 2025. Dia yakin Marquez takkan butuh waktu lama untuk menang di MotoGP 2025 bersama tim barunya, Ducati Lenovo.

Checa pun mewanti-wanti Francesco Bagnaia. Sebab, dia perlu mempertahankan posisinya sebagai rider utama di tim pabrikan Ducati Lenovo.

1. Marc Marquez Diyakini Langsung Gacor

Marquez tak butuh waktu lama untuk memikat hati para petinggi Ducati. Setelah menjalani satu musim yang gemilang bersama Gresini, rider berjuluk The Baby Alien itu langsung dipromosikan ke tim pabrikan Ducati Lenovo untuk musim MotoGP 2025.

Tak heran melihat Ducati mempromosikan Marquez ke tim pabrikan untuk menjadi tandem Bagnaia di musim depan. Sebab, The Baby Alien berhasil menutup MotoGP 2024 di peringkat tiga dengan mengemas 392 poin. Padahal, itu adalah musim perdananya bersama Gresini.

Saat ini, sudah banyak pihak yang menantikan kiprah Marquez bersama Ducati Lenovo. Tak terkecuali Checa. Bahkan, eks rider MotoGP itu meyakini The Baby Alien tidak butuh waktu lama untuk bisa meraih kemenangan perdananya di musim depan sekaligus mendominasi tim pabrikan yang bermarkas di Borgo Panigale itu.

“Saya tidak berpikir Marc akan membutuhkan waktu lama untuk meraih kemenangan pertamanya dengan Ducati Lenovo. Saya rasa ini akan menjadi kombinasi yang luar biasa dan saya memprediksi bahwa Marc tidak hanya akan menjadi pemenang, tetapi juga mendominasi,” kata Checa, dikutip dari Motosan, Kamis (26/12/2024).