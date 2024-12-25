Sebelum Cabut dari PBSI, Irwansyah Ternyata Berjuang Keras Minta Christian Adinata Tak Ditendang dari Pelatnas Cipayung

JAKARTA – Tunggal putra asal Indonesia, Christian Adinata telah dipastikan tak masuk Pelatnas PBSI 2025. Padahal, mantan kepala pelatih tunggal putra Pelatnas PBSI, Irwansyah sudah meminta dengan keras agar pemain yang tengah pemulihan ceder aitu tak langsung dicoret.

Kendati demikian, PBSI memilih untuk tetap mencoret nama Christian Adinata. Alhasil, kini ia memilih jalur profesional.

1. Irwansyah Sudah Perjuangkan Christian Adinata

Christian Adinata mengaku sudah berbicara dengan Irwansyah terkait pencoretan itu. Menurut cerita Christian, Irwansyah sudah berjuang keras agar PBSI tak mencoret namanya,

“Ya bang Aboy kemarin juga telepon saya, intinya dia menguatkan saya. Jadi meeting terakhir sebelum para pemain dipulangkan, bang Aboy sudah memperjuangkan saya banget di meeting itu. Jadi kayak ada yang nanya, Christian bagaimana? Seperti kesannya tidak sabar untuk menunggu,” ungkap Christian Adinata, kepada Okezone, dikutip Rabu (25/12/2024).

Irwansyah, pelatih bulu tangkis Indonesia

“Ya, bang Aboy cerita ‘abang sudah perjuangin kamu semampu bang Aboy, jadi saya sudah bilang kamu jangan dikeluarkan. Christian itu masih dalam pemulihan, biarkan dia di sini dulu sampai sembuh. Trus misal dia sudah sembuh, kasih dia kesempatan bertanding tapi kalau memang enggak bisa baru diperingatkan atau degradasi.’ Itu menurut saya memang lebih fair. Pokoknya bang Aboy sudah usaha banget untuk saya,” tambahnya.

2. Sempat Hancur Usai Dengar Dicoret dari Pelatnas PBSI

Christian Adinata pun mengaku sempat hancur ketika tahu dirinya tak lagi di Pelatnas PBSI. Butuh beberapa hari baginya untuk bisa menerima kondisi itu hingga akhirnya mantap berjuang lewat jalur profesional.