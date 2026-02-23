Kisah Legenda Bulu Tangkis Indonesia Hendrawan, Rela Nyeker dan Pinjamkan Sepatu ke Pebulu Tangkis Jamaika

Simak kisah legenda bulu tangkis Indonesia Hendrawan yang rela nyeker karena meminjamkan sepatu ke pebulu tangkis Jamaika (Foto: Instagram/@hendrawanbadminton)

KISAH legenda bulu tangkis Indonesia Hendrawan menarik untuk diulas. Sebab, ia pernah rela nyeker dan pinjamkan sepatu ke pebulu tangkis Jamaika.

Hendrawan merupakan salah satu pebulu tangkis legenda di tunggal putra Indonesia. Pria yang kini berusia 53 tahun itu telah meraih berbagai prestasi di lapangan.

1. Jagoan Turnamen Beregu

Tercatat, Hendrawan meraih medali perak di Olimpiade Sydney 2000 tapi sukses juara dunia bulu tangkis pada 2001. Tapi, kehebatannya lebih terlihat di turnamen beregu.

Betapa tidak, Hendrawan mampu jadi andalan Tim Bulu Tangkis Indonesia di kejuaraan beregu. Pria asal Malang itu mengantar Merah Putih memenangi emas Asian Games 1998 dan tiga Piala Thomas beruntun pada 1998, 2000, serta 2002!

2. Rela Nyeker

Setelah pensiun, nama Hendrawan harum sebagai pelatih bulu tangkis terutama di Malaysia. Selain menyulap tunggal putra – tunggal putra Negeri Jiran, ada satu aksinya yang bikin hati tersentuh.

Momen itu terjadi pada Commonwealth Games 2022 yang dilangsungkan di Birmingham, Inggris, Juni empat tahun silam. Malaysia jumpa Jamaika dalam pertandingan Grup D beregu campuran.