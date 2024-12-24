Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Begini Respons Christian Adinata soal Tawaran Latihan Bareng Viktor Axelsen di Dubai

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 24 Desember 2024 |06:45 WIB
Begini Respons Christian Adinata soal Tawaran Latihan Bareng Viktor Axelsen di Dubai
Christian Adinata dapat tawaran latihan bareng Viktor Axelsen di Dubai. (Foto: PBSI)
A
A
A

RESPONS Christian Adinata soal tawaran latihan bareng Viktor Axelsen di Dubai menarik diulas. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia itu menyambutnya dengan sukacita karena akan memberinya pengalaman berharga berlatih bersama ex raja bulu tangkis dunia.

Christian Adinata menyebut tawaran latihan bareng Viktor Axelsen jadi hal yang sangat menarik baginya. Sebab, tunggal putra asal Denmark itu diketahui jadi sosok idola bagi Christian Adinata.

Christian Adinata

Meski mendapat tawaran, Christian Adinata diminta Viktor Axelsen untuk fokus menyembuhkan cederanya lebih dahulu. Setelah sembuh, Christian Adinata bisa mengontak Axelsen jika memang tertarik dengan tawaran itu.

“Ya, itu tawaran (latihan bareng Viktor Axelsen di Dubai) menarik banget. Pasti akan saya pertimbangkan karena dia adalah idola saya. Kalau bisa sampai ke sana, pasti itu akan jangka panjang karena bisa latihan sebulan, bisa buat experience,” ucap Christian Adinata dalam wawancara khusus bersama Okezone, dikutip Selasa (24/12/2024).

“Viktor juga DM saya langsung bukan hanya di komen saja, tetapi juga DM. Viktor langsung DM, ‘Kalau kamu mau ke Dubai langsung kontak saya, pokoknya saya terbuka. Tapi kamu harus sembuh dulu 100 persen,’” lanjutnya.

“Jadi intinya dia mau saya fokus ke pemulihan dulu 100 persen, baru nanti ke Dubai datang saja. Yaudah saya bilang ini tawaran yang sangat menarik dan saya sangat tertarik dengan tawaran ini,” ucap Christian Adinata.

“Sekarang saya ingin fokus dengan kesembuhan saya dulu, jadi tunggu saya pulih 100 persen nanti saya pertimbangkan lagi,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
