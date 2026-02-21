2 Turnamen di Sri Lanka Ditunda, Verrel/Aisyah Batal Jalani Debut

Verrell Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata dipastikan batal debut dalam waktu dekat (Foto: Instagram/@badminton.ina)

VERRELL Yustin Mulia/Aisyah Salsabila Putri Pranata dipastikan batal debut dalam waktu dekat. Mereka awalnya direncanakan tampil dalam dua turnamen di Sri Lanka yang kini ditunda.

Ganda campuran itu merupakan racikan baru yang dimiliki Pelatnas PBSI. Rencananya, mereka akan debut di Sri Lanka International Series 2026, dan Sri Lanka International Challenge 2026 pada Maret mendatang.

1. Ditunda hingga Waktu yang Belum Ditentukan

Namun sayangnya, debut Verrel/Aisyah sebagai pasangan harus tertunda seiring penundaan dua turnamen di Sri Lanka tersebut. Belum ada informasi lanjutan mengenai kapan dua turnamen itu akan digelar.

“Badminton Asia mengonfirmasi dua turnamen di Sri Lanka ditunda sampai pemberitahuan berikutnya,” tulis PBSI dalam instagram resminya @badminton.ina, dikutip Sabtu (21/2/2026).

“Turnamen tersebut adalah Sri Lanka International Series (9-15 Maret) dan Sri Lanka International Challenge (16-22 Maret),” sambungnya.