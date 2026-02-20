Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Ganda Putra Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin, Pernah Jadi Partner Dadakan di Piala Thomas

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |12:44 WIB
Kisah Ganda Putra Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin, Pernah Jadi Partner Dadakan di Piala Thomas
Daniel Marthin/Mohammad Ahsan kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

KISAH ganda putra, Mohammad Ahsan dan Daniel Marthin, menarik diulas. Keduanya ternyata pernah jadi partner dadakan di Piala Thomas.

Kala itu, meski gagal meraih kemenangan, duet Ahsan/Daniel tuai pujian setinggi langit. Daniel sendiri punya kesan tersendiri usai diduetkan dengan seniornya, Ahsan.

PBSI Ungkap Kondisi Terkini Daniel Marthin Usai Cedera Panjang, Sudah Siapkan Partner Baru

1. Duet Dadakan

Ahsan dan Daniel diketahui jadi talenta-talenta hebat yang dimiliki dunia bulu tangkis Indonesia di sektor ganda putra. Keduanya sudah berhasil merebut sederet gelar juara bergengsi dengan pasangan masing-masing.

Ahsan sendiri kala diduetkan dengan Hendra Setiawan sukses merebut banyak gelar bergengsi, di antaranya 3 kali juara dunia bulu tangkis. Sementara Daniel, duetnya dengan Leo Rolly Carnando berhasil menyabet gelar juara dunia junior, juara Asia junior, hingga juara Indonesia Masters 2 musim beruntun.

Tak heran, Ahsan dan Daniel turut diandalkan kala tim bulu tangkis putra Indonesia hendak bertanding di Piala Thomas 2020. Tak hanya mereka berdua, pasangan duet masing-masing kala itu juga turut dipanggil membela tim, yakni Hendra dan juga Leo.

Tetapi menariknya, pelatih ganda putra pelatnas PBSI kala itu, Herry Iman Pierngadi, sempat menurunkan duet dadakan Ahsan/Daniel. Momen itu terjadi saat Indonesia hadapi Taiwan di laga terakhir Grup A Piala Thomas 2020, Rabu 13 Oktober 2021.

Sayang, Ahsan/Daniel gagal menyumbang poin untuk Indonesia. Mereka harus menerima kekalahan dari Lu Ching Yao/Yang Po Han dengan skor 20-22, 21-17, dan 21-23.

 

