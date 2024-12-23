Kisah Sedih Christian Adinata, Pebulutangkis Berbakat yang Dicoret dari Pelatnas PBSI saat Pemulihan Cedera Parah

KISAH sedih Christian Adinata layak menjadi sorotan. Sebelumnya diketahui, PBSI memanggil 81 nama atlet bulu tangkis yang akan dipersiapkan untuk menjalani pelatnas tahap pertama.

Namun nama Christian tidak ada dalam daftar pebulu tangkis pilihan PBSI karena performa yang tengah menurun. Setelah proses pemulihan cedera, Christian kembali di International Challenge di Thailand pada Maret 2024.

Kala itu, Christian Adinata tersingkir di babak 64 besar menghadapi Pranat Katta. Sosoknya juga sempat ikut dalam dua turnamen lainnya di Slovenia Open dan Austrian Open pada dua bulan berikutnya namun hasilnya belum maksimal.

Setelah tengah berusaha memulihkan diri, Christian Adinata justru dikejutkan karena terlempar dari Pelatnas PBSI terbaru. Tentu itu menjadi sebuah kisah yang menyedihkan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Senin (23/12/2024), Okezone telah merangkum kisah sedih Christian Adinata, sebagai berikut.

Profil Christian Adinata

Christian Adinata adalah salah satu atlet muda Indonesia kelahiran 17 Juni 2001 di Pati, Jawa Tengah. Pria yang segera berusia 22 tahun ini merupakan atlet bulu tangkis yang memiliki tinggi badan sekitar 183 cm. Christian sudah tertarik dengan dunia bulu tangkis sejak ikut aktivitas kakaknya, Ady Ari Awan yang berlatih bulu tangkis.

Christian pun ternyata mempunyai keinginan agar seperti kakaknya tersebut. Sosoknya terlihat sudah mempunyai bakat dalam bermain bulu tangkis di mana ia tampil dalam Sirnas Semarang 2015 dan menjadi juara. Sering mengikuti pertandingan bulu tangkis lokal, Christian pun masuk ke pemusatan latihan nasional (pelatnas) di usianya yang masih muda.

Atlet berusia 21 tahun tersebut pernah mengikuti kompetisi kejuaraan dunia mulai dari meraih posisi kedua di OUE Singapore Youth International Series 2017. Kemudian posisi kedua di Yonex Sunrise India Junior International 2018.Pada Oktober 2019, Adinata memenangkan emas di nomor beregu campuran pada Kejuaraan Dunia Junior di Kazan, Rusia.

Christian juga pernah meraih gelar juara satu di tahun 2022 dalam pertandingan Italian International 2022. Serta yang terbaru ia meraih medali emas dalam ajang SEA Games 2023 dan masuk semifinal di Malaysia Masters 2023.